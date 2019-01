«MØRKEMANNSSTEMPEL»: – Vebjørn Selbekk er forfatter, journalist og ansvarlig redaktør av den kristne dagsavisen Dagen. Han mener KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad allerede har fått et mørkemannsstempel. Foto: Helge Mikalsen, VG

Selbekk om KrF-Ropstad: – Allerede fått mørkemannsstempel

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk tror Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kommer til å slite med å bli godt likt av det norske folk, og mener han allerede er blitt stemplet som mørkemann.

Torsdag ble det klart at Erna Solberg får oppfylt drømmen hun har hatt lenge om en borgerlig flertallsregjering.

KrF-nestleder Kjell Inge Ropstad har imidlertid hatt en utfordrende vei inn i regjeringen. Torsdag kveld kom han med følgende utspill i partilederdebatten på NRK:

– Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to, sa han, til store reaksjoner.

Dette beklaget han fredag morgen og sa til VG at han «burde valgt andre ord for å få frem det som var poenget.»

– Mørkemannsstempel

Vebjørn Selbekk , redaktør i den kristne avisen Dagen , er enig i at det var en uheldig uttalelse, men unnskylder Ropstad med at uttalelsen kom i kampens hete.

Nestlederen i KrF skal imidlertid jobbe hardt for å bli godt likt i norsk offentlighet, tror Selbekk.

– Det som er problemet for Ropstad, er at han ofte får et mørkemannsstempel. Det er noe stort sett alle Krf-ledere har slitt med, bortsett fra Hareide.

– Hva legger du i dette?

– Krf-ledere blir ofte oppfattet som strenge, de har en ovenfra og ned-holdning, og skal fortelle andre hva de skal gjøre. Den typen stempel har flere fått, ofte urettferdig. Det samme ser vi rundt Ropstad, sier han.

– Hva er grunnen til at du mener Hareide ikke fikk dette stempelet?

– Han var en annen type, en utypisk Krf-leder, selvironisk og uhøytidelig. Han var mer populær utenfor KrF enn innenfor, kan du si, godt likt i norsk offentlighet, sier Selbekk.

– Kan Ropstad bli like godt likt i norsk offentlighet?

– Ja, men han har et vanskeligere utgangspunkt, ikke minst knyttet til abortsaken. At han nå kjøres hardt på denne uforsiktige bemerkningen, gjør ikke saken enklere.

«Tung lederrolle»

Torsdag vedtok KrF regjeringserklæringen med knappe to stemmers flertall. Det viser at partiet er like splittet som under det ekstraordinære landsstyremøtet 2. november.

– Det er en tung lederrolle som venter Ropstad i et dypt splittet parti, sier Selbekk.

Han er likevel positiv til at KrF «går ut av skyggenes dal» og inn i regjering.

– De får kanskje tre statsråder, i tillegg til statssekretærer og rådgivere. Det er 13–14 år siden KrF var i regjering. Det betyr at det er en hel generasjon ungdomspolitikere som ikke har fått den politikerskolen det er å få en rolle i regjeringen, sier han.

«Veldig uenig»

– Det er jeg veldig uenig i, sier Bjarte Ystebø, assisterende redaktør i den kristenkonservative avisen Norge IDAG.

– Ropstad er en person som er lett å like, og det kommer han til å være som ny leder. Det er jeg overbevist om. Det at han ligger til høyre politisk har gjort at han har fått mye negativ oppmerksomhet fra mediene, men det tror jeg justerer seg over tid når han blir statsråd og får presentere seg på den måten, utdyper han.

– Knut Arild (Hareide) var angivelig godt likt, men det hjalp ikke på oppslutningen til KrF, poengterer han videre.

Ystebø er også glad for at Ropstad beklager abortutspillet torsdag.

– Ropstad er en usedvanlig omgjengelig og fin kar som opptrer dannet og imøtekommende, Derfor er det veldig uvanlig måten han uttaler seg på den måten, sier han.

«Håper folk blir kjent med hvem jeg er»

–Jeg håper folk blir kjent med hvem jeg er og ikke baserer sitt bilde av meg på en dårlig formulering i en opphetet debatt, og som jeg også beklaget like etter, sier Ropstad til VG om til Selbekks påstand.

Han understreker videre at det er Olaug Bollestad som er konstituert leder i KrF etter at Knut Arild Hareide trakk seg.

Han gjentar at budskapet hans kom feil ut i debatten på NRK torsdag.

– Mitt poeng var at dersom man har et ønske om å bære fram ett barn, bør vi som samfunn legge til rette for at det ikke er praktiske ting som gjør at du ikke ser muligheten for å kunne bære fram to.

Flere utmeldinger

Allerede torsdag kveld, fikk partiet flere utmeldinger, i protest mot regjeringssamarbeidet. Tidligere nestleder og statssekretær Odd Anders With var en av dem.

«Melder meg med dette ut partiet pga. løftebrudd, feil kurs, støtte til toblokktenkning og legitimering av mer Frp-politikk.» sto det i e-posten han sendte til KrFs-medlemskontor.

Denne utmeldelsen tror Selbekk blir vanskelig å svelge for partiet.

– Når en tidligere nestleder sier han ikke følger at KrF er hans parti, er det krevende.

Kommunikasjonssjef i KrF Mona Høvset har lørdag ettermiddag ikke oversikt over hvor mange inn- og utmeldinger partiet nå har fått.