Rødt-Moxnes krever flere tiltak mot vogntog-ulykker: – Vi har ikke råd til å la være

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen må ta seg råd til døgnkontinuerlig kontroll av vogntog på grensen, og innføre saftige bøter for norske bedrifter som ikke kontrollere arbeidsvilkår.

Debatten har rast de siste dagene, og krav om strengere regler for utenlandske vogntog kommer fra flere kanter. Småbarnsfaren Håkon Brox (35) er en av dem som har fått erfare hvordan et utenlandsk vogntog , med problemer på glatta, kjennes på kroppen.

Saken opprører Bjørnar Moxnes, som maner til en kamp mot en «livsfarlig kombinasjon» av overarbeidede utenlandske sjåfører og vogntog som ikke egner seg i norsk vær.

– Stuptrøtte sjåfører i utenlandske vogntog med såpeglatte sommerdekk og null kjettinger er en livsfare, sier han til VG.

Rødt-lederen mener mer må gjøres og vil kreve to tiltak for å bedre situasjonen: Døgnkontinuerlig kontroll på grensen, og saftige bøter for dem som ikke kontrollerer arbeidsvilkår hos innleide selskaper.

– Har ikke råd til å la være

– Det første, er at utenlandske vogntog må stanses og kontrolleres på grensen – hvis ikke får vi ikke stoppet disse dødsfellene på norske vinterveier, sier Moxnes og fortsetter:

– Alle utenlandske vogner må stanse i tollkontrollen på grensen, og når de først står der for tolldeklarering, må vi kunne sette Statens vegvesens folk til å kontrollere at kjøretøyet også er rigget for norske forhold.

– Vil ikke det koste veldig mye tid og ressurser?

– Dette vil koste penger, det er det ingen tvil om. Men vi har ikke råd til å la være, fordi hvis vi ikke gjør det risikerer vi enda flere dødsulykker, eller folk som blir kvestet for livet.

Han mener man ikke kan få stoppet dødsfall på norske veier, hvis ikke kontrollen på grensen trappes opp.

– Den kostnaden må vi ta. For det er ikke bare en tragedie for familiene men en tragedie for hele samfunnet

Vil bøtelegge norske innleiere

Moxnes tar også et oppgjør med norske bedrifter som leier inn transporttjenester fra utenlandske firmaer. Han peker på at til at tall fra Arbeidstilsynet viser at hele 81 prosent av norske bestillere bryter den såkalte påseplikten:

– Det norske firmaet som kjøper transporten, har en påseplikt til å undersøke at sjåføren har de arbeidsvilkårene man har krav på. Men det er fortsatt åtte av ti norske firmaer som gir blaffen i påseplikten, sier Moxnes.

Han sier Rødt vil foreslå at regjeringen innfører sviende bøter for transportkjøperne som bryter påseplikten, som beregnes etter 10 kroner per kilo.

– Det finnes østeuropeere som kjører for en månedslønn på 1500 kroner, og hvor hviletidsbestemmelsene brytes over en lav sko. Det er en del som er er forbanna på disse sjåførene, men man må huske at de ofte blir presset beinhardt. Det er ikke de som er problemet, sier han.

Rødt-lederen langer også ut mot EØS-avtalen: Han mener den er grunnen til at utenlandske selskap med dårlige vilkår kan vinne konkurransen om å få kjøre i Norge, og at både regjeringspartiene og Ap har ignorert advarsler fra yrkessjåførene om dette.

– Døgnkontinuerlig kontroll er ikke best

Samferdselsminister Jon Georg Dale er ikke enig med Moxnes i at EØS-avtalen skaper problemer:

– Jeg opplever tvert imot at bransjen og sjåførene på veiene sier at det ikke er hovedproblemet at vi har grenseoverskridende transport, men at de ikke forholder seg til regelverket. Vi jobber grundig og godt opp mot EU for å hindre liberalisering av det regelverket, sier han.

Det han er enig med Rødt-lederen i, er kontroller er svært viktige. Likevel tror han ikke døgnkontinuerlig kontroll på grensen er løsningen.

– Kontroll på grensene hele døgnet til alle tidspunkter er sikkert mulig å få til, men jeg vet ikke om det gir den beste kontrollen totalt sett. Det kan også være sånn at utrustningen bilen har er tilstrekkelig for å kjøre over grensepassasjen, men ikke god nok for en fjellovergang, sier han.

– Hvis jeg trodde det hjalp, hadde jeg flyttet ressursene til grensen. Men det er viktig med risikobaserte kontroller, der vi bruker samlede kapasiteten over hele landet.

Han vil ikke utelukke å vurdere strengere straffer for bedrifter som bryter påseplikten.

– Vi er alltid villig til å diskutere straffereaksjonen, jeg har ikke fasiten på det. Men hovedutfordringen er å avdekke juks i flere tilfeller. Derfor foreslo både jeg og Anniken Hauglie i fjor høst et tettere samarbeid mellom arbeidstilsynet og veivesenet, som gjør at de kan koordinere og i større grad innhente en del informasjon hver for seg.