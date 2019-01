Frigir film fra forsvinningsdagen: Søker personer på overvåkningsvideo

LILLESTRØM (VG) Politiet ønsker å komme i kontakt med flere personer som befant seg utenfor arbeidsplassen til Anne-Elisabeth Falkevik Hagens ektemann samme dag som hun forsvant.

Politiet friga torsdag to overvåkingsvideoer som er tatt utenfor næringsbygget Futurum, der forsvunne Anne-Elisabeth Falkevik Hagens (68) ektemann Tom Hagen har kontor.

Den første viser en person som går utenfor bygget klokken 07.36 den 31. oktober 2018. Overvåkningsbildene viser en person som går på utsiden av kontorbygget mot venstre til høyre. Personen snur seg for så å gå tilbake.

En video 24 minutter senere viser at en person som kommer gående, for så å bli passert av en syklist.

Politiet ønsker å komme i kontakt med disse tre personene.

Det opplyste politiinspektør Tommy Brøske i Felles enhet for etterretning og etterforskning under en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Vi ber også personer som kan ha observert noe rundt Futurum-bygget om å ta kontakt med politiet, sier Brøske.

Det er i Futurum-bygget på Rasta at milliardæren Tom Hagen (68) har sin arbeidsplass. Derfra er det 3,5 kilometer til ekteparets bolig i Sloraveien på Fjellhamar. Det er fra ekteparets hjem Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant - og politiet frykter de står overfor en kidnapping ettersom det er fremsatt trusler og løsepengekrav.

Politiet opplyser at saken fortsatt etterforskes som grov frihetsberøvelse og at det fortsatt ikke er noen mistenkte i saken.

Brøske bekrefter også at politiet ble varslet samme dag som Falkevik-Hagen forsvant, slik VG tidligere har skrevet.

– Vi kan videre bekrefte at det i Sloraveien ble funnet et skriftlig dokument hvor kravet og truslene fremgår, sier Brøske.

Politiet har siden informasjon om saken ble offentliggjort onsdag formiddag mottatt over 100 tips i saken.

–Vi håper fortsatt å få flere opplysninger inn i saken og oppfordrer på nytt om at de som skulle vite noe tar kontakt med politiet. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å vite om tipsene er av interesse og vår henstilling er at dere tar kontakt og lar politiet avgjøre relevansen, sier Brøske.

– Vi minner igjen om at 31. oktober er halloween, noe som kan være til hjelp for å huske datoen, legger politiinspektøren til.

