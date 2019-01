UVÆR: Uværet har satt en stopper for redningsaksjonen torsdag. Foto: Marthe Lien, VG

Ekspert om skredet i Troms: – Få lever lenger enn en halvtime under snøen

TAMOKDALEN (VG) Mens redningsmannskapene kjemper mot klokken, svinner håpet om å finne de fire finske og svenske skigåerne i live.

– Statistikk viser at veldig få lever lengerenn en halvtime under snøen etter et skred. Dersom man har et hulrom, derimot, som at man blir liggende bak en steinblokk, vil man ha mer luft og dermed ha muligheter til å holde seg levende lenger, sier Kjetil Brattlien, skredekspert ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Brattlien mener imidlertid at sannsynligheten er liten for å finne de fire savnede skigåerne i live.

– Men tiden det har tatt fra de ble meldt savnet, taler jo et trist budskap her.

Markus Landrø, en av skredekspertene fra NVE som skal bistå i redningsarbeidet ved Blåbærfjellet i Tamokdalen, kjenner til tilfeller der personer har overlevd i skred lenge, men at det kommer veldig an på snøens form.

– Man har noen unntak hvor folk overlever lenge, så alt håp er jo ikke ute her, men statistikken er ikke på deres side nå. Det ser ikke bra ut. Det er jo mulig at noen har klart å overleve noe sånt, men sjansene er dårlige, sier han til VG.

Det ble torsdag kveld besluttet å gjøre nye søk etter de savnede skigåerne. Uværet gjorde imidlertid at søkene måtte avbrytes etter kort tid. Først måtte et Bell-helikopter fra Bardufoss avbryte, før et ambulansehelikopter fra Tromsø kort tid etter måtte snu.

Uværet i området gjør det vanskelig å vite når letemannskaper eventuelt skal settes inn i søket.

– Vi må ta en ny vurdering i morgen tidlig. Det er umulig å si akkurat nå når vi kommer til å sende opp bakkemannskap, sier Per Arve Aas, operasjonsleder i Troms politidistrikt, til VG.

De fire savnede skiløperne fra Finland og Sverige i 30-årene hadde alle med seg skredsøkere. Det er gjennom disse hjelpemannskap vil forsøke å lokalisere dem i raset, når været tillater for det.

– Søkeren sender ut et signal hele tiden, også når man ligger under snøen. Dagens helikoptre har mulighet til å feste en søkeranordning i en vaier under helikopteret. Da kan man fly over skredet, og få inn signaler som viser at det ligger noen under snøen. Så har man mulighet til å slippe markører og flagg fra helikopteret omtrent hvor folk befinner seg, sier Kjetil Brattlien, skredekspert ved Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Det var denne metoden som ble brukt etter snøskredet som ble utløst av flystyrten på Kebnekaise i 2012 , og som krevde fem menneskeliv.

Markus Landrø fra NVE, forteller til VG at han kjenner området rundt Blåbærfjellet godt, og at området har et klima som gjør det spesielt utsatt for skred.

– I Tamokdalen er det veldig store fjell, og ofte med et innenlandsklima. Med lange dager med klart, kaldt vær, og svakt snødekke, samtidig som det også kan komme vær som er mer typisk i kyststrøk, med voldsomme dump med snø eller regn, gjør at det går ganske store skred relativt ofte, sier Landrø.