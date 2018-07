GARDERMOEN: Det har blitt gjort flest beslag av sexdukker fremstilt som barn på Gardermoen. Bildet er tatt i fjor. Foto: Frode Hansen/VG

Har beslaglagt 39 seksualiserte barnedukker

Publisert: 24.07.18 21:43

INNENRIKS 2018-07-24T19:43:47Z

Siden 2016 har Tolletaten beslaglagt 39 sexdukker som ser ut som barn. Kripos tror færre beslag det siste året skyldes medieoppmerksomhet og at flere har blitt dømt.

Livaktig hud, store øyne, langt hår og rundt én meter lang. Den første seksualiserte barnedukken ble beslaglagt på Gardermoen i oktober 2016 .

Siden den gang har Tolletaten avdekket totalt 39 dukker og anmeldt bestillerne av disse, får VG opplyst av Tolldirektoratet.

Beslagene fordeler seg slik:

Tollregion Oslo og Akershus:

2016: 10

2017: 18

Hittil i 2018: 7

2016: 10 2017: 18 Hittil i 2018: 7 Tollregion Vest-Norge:

2017: 3

2017: 3 Tollregion Midt-Norge:

2017: 1

Tollerne varsler politiet

Jemima Quanvik Nyhus er kontorsjef i Toll- og vareførselsseksjonen på Gardermoen, hvor det har blitt beslaglagt 28 dukker.

– Det er et høyt antall, men vi har sett en nedgang det siste året. Vi anmelder kun dukker formet som kroppen til et mindreårig barn. Vi kontrollerer også forsendelser med voksne sexdukker, men anmelder ikke disse, da de ikke er ulovlig innført, sier hun.

Ved beslag av barnedukker tar Tolletaten kontakt med politiet.

– Vi sender over bilder og har en dialog rundt anmeldelsen. Vi har hatt et godt samarbeid med politiet helt siden det første beslaget, sier Nyhus.

Ifølge Nyhus kommer forsendelsene hovedsakelig fra Kina og Hongkong.

– Det er grunn til å tro at det er mørketall, men vi har et konstant fokus på å avdekke alle, sier hun.

Flere dommer

I november i fjor dømte Fredrikstad tingrett en 23 år gammel mann fra Østfold til seks måneders fengsel for blant annet å ha bestilt en seksualisert barnedukke .

Dommen er historisk og den første av sitt slag, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for voldtektsseksjonen i Kripos.

– I april kom det også lignende dom fra Finnmark. Det man fant i disse sakene hadde politiet aldri avdekket om ikke Tollvesenet hadde tatt dukkene i beslag og meldt fra til politiet, sier hun.

Antall beslag hittil i år er noe lavere enn i 2016 og 2017. Kripos tror nedgangen kan være en konsekvens av medieoppmerksomheten og de to dommene.

– Sakene ble håndtert ulikt

Sakene rammes av straffelovens paragraf 311 , og straffes med bøter og inndragning.

Kripos har ikke en samlet oversikt over hvor mange av de anmeldte sakene som har endt med straffeforfølgelse.

Generelt kan Kripos si at sakene som ble anmeldt i fjor vår, ble ulikt håndtert i politidistriktene. Mye skyldtes at det var et nytt fenomen, tror Grosberghaugen.

– Mange ble henlagt uten etterforskning, da det nok var usikkerhet rundt straffbarheten. I flere av de sakene hvor politiet aksjonerte, ble det funnet overgrepsmateriale. I sakene som Kripos tidligere har bistått i, kjenner vi til at det er funnet en del materiale som bekrefter tiltrekning mot barn. Noen av dem som hadde mottatt dukke, var tidligere domfelt for seksuallovbrudd.

Risiko for reelle overgrep

Funnene understøtter Kripos antagelse om at det er en sammenheng mellom bruk av sexdukker fremstilt som barn og risiko for overgrep.

– Jo mer naturtro dukken og simuleringen av overgrepet er, jo større er risikoen for at man opphisses seksuelt og begår reelle overgrep når man er sammen med virkelige barn, sier Grosberghaugen.

LES OGSÅ: Slik snakker du med barna om overgrep