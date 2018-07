JENS: Amundsen var mest kjent som tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenbergs trofaste statssekretær og pressetalsperson fra 2011 til 2013. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hans Kristian Amundsen blir hyllet for sitt 22. juli-arbeid

Jens Stoltenberg sier han og avdøde Hans Kristian Amundsen har vært «svært nære» siden 22. juli 2011.

Den tidligere statssekretæren og Ap-toppen Hans Kristian Amundsen (58) ble søndag kveld funnet død etter en joggetur ved sitt hjemsted i Skoganvarre i Finnmark.

Det var kona og NRK-journalist Karen Marie Berg som delte nyheten på Facebook.

Dødsårsaken er ikke kjent, men politiet i Finnmark omtaler antar det er snakk om en «naturlig årsak, et ukjent og uventet sykdomsbilde».

Bakgrunn: Hans Kristian Amundsen Født 2. desember 1959, fra Skoganvarre i Finnmark.

Bakgrunn som pressemann, blant annet i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet. Var sjefredaktør i Nordlys i ni år. Startet som statssekretær ved Statsministerens kontor i juni i 2011.

Senere ble han sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe, som han trakk seg fra – ifølge ham selv på grunn av samarbeidsproblemer med partisekretær Kjersti Stenseng.

Jobbet nå som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR.

Stoltenbergs høyre hånd

Amundsen var tidligere Ap-statsminister Jens Stoltenbergs trofaste statssekretær og pressetalsperson fra 2011 til 2013.

Han er spesielt kjent for å være Stoltenbergs penn og høyre hånd i tiden etter 22. juli. Han er dessuten mannen bak Stoltenbergs 22. juli-taler , som skulle lede nasjonen gjennom tiden etter terrorangrepet.

– Under 22. juli var han med på å formulere et budskap, som gjorde at Norge håndterte det på den måten vi gjorde. Samarbeidet Hans Kristian og jeg hadde i denne tiden var avgjørende for meg personlig, og vi har vært svært nære siden, sier Stoltenberg til VG.

– Han hadde de samme opplevelsene som meg, vi var mye sammen, det var lite søvn, det var hardt i flere døgn. Det handlet om sorg, omsorg, om trøst, men det handlet også om at han hadde samme bakgrunn fra AUF og Utøya som meg, vi jobbet på statsministerens kontor som ble angrepet og vi kjente mange, sier han videre.

Samlet nasjonen

Stoltenberg er langt fra den eneste som roser Amundsen for sitt 22. juli-engasjement og varme taler.

– Det var ord som trøstet oss, som mobiliserte for åpenhet og demokrati, og ord som var med å bære Norge da terroren rammet. Det er ord og budskap som fortsatt er viktige for oss alle, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

– Vi jobbet tett med ham i AUF, spesielt i tiden etter 22. juli. Han hjalp oss alle å finne ordene som samlet nasjonen, og mine tanker er hos hans nærmeste, sier tidligere AUF-leder Eskil Pedersen.

Amundsen har også hatt en høy stjerne på tvers av partiene, forteller KrF-leder Knut Arild Hareide.

– I min politiske tid har han satt sterke spor, jeg tenker ikke minst på 22. juli og talene han sto bak, sier Hareide.

– Hans Kristian Amundsen gjorde en viktig innsats for landet etter terrorangrepet 22. juli. Det er trist å høre om hans bortgang, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Gikk tur med Støre i april

Amundsen var fra Skoganvarre i Finnmark, men flyttet til Tromsø som 15-åring. Han kom tidlig inn i AUF og Arbeiderpartiet.

– Dette er tap av en nær politisk venn og en klok rådgiver som har vært veldig viktig for arbeiderpartiet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

I april gikk Støre og Amundsen en tur fra Sognsvann til Ullevålseter i Oslo, noe Støre kaller «den vanlige ruten».

– Vi satt i solen og drakk kaffe, minnes Støre.

Støre beskriver en klok, moderne mann med stor arbeidskapasitet.

– Det hendte aldri at han sa «nei, det får vente til senere».

Sa opp i vinter

Mannen Støre kaller en «helstøpt sosialdemokrat» ledet Aps stortingsgruppe gjennom overgangen fra regjering til opposisjon, etter at partiet tapte stortingsvalget i 2013, og har frem til i vinter vært en sentral maktfigur i partiet.

Han sa opp sin stilling som sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe i januar, etter en konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng og startet i et engasjement i Bane Nor.

I en kronikk forklarte Amundsen hvorfor han valgte å si opp, og pekte på Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik som de rette personene til å lede Ap videre.

– Jeg synes Hans Kristian tok et voksent valg. Han hadde tenkt seg videre etter stortingsvalget, men omstendighetene ved årsskiftet gjorde at han gjorde det da. Måten han kommenterte det på, viste at han følte at dette var en god løsning for partiet, sier Støre.

– Var det en god løsning for partiet?

– Jeg mener han tok et ansvarlig og voksent valg, sier partilederen, som ikke ønsker å kommentere valget ytterligere.















Bok om talene

Til høsten hadde Amundsen planlagt utgivelsen av boken «Vi er et lite land, men et stort folk. Slik samlet vi Norge 22. juli–22. august».

– Ambisjonen er å vise hvordan og hvorfor tekstene utviklet seg. Og hva som ble summen av budskap fra landets statsminister i håndteringen av det mest voldelige anslaget mot Norge siden andre verdenskrig, sa Amundsen til VG i mai.

Det var Amundsen som hadde skrevet Jens Stoltenbergs tale da han sa: «Ingen skal få bombe oss til taushet , ingen skal få skyte oss til taushet, ingen skal få skremme oss fra å være Norge».

Valget

Amundsen ble i fjor høst utskjelt for måten han var med å lede partiets valgkamp inn mot stortingsvalget , som endte med et stort nederlag. Han ble også en del av maktkampen etter valgnederlaget . Men gjennom håndteringen av varslingssakene mot daværende nestleder Trond Giske i vinter fikk Amundsen mye honnør.

VG spør Støre hvilken rolle Amundsen spilte i tiden med valgkamp og varslersaker i Arbeiderpartiet.

– Han var der, også i en valgkamp som ble krevende for oss. Mange av våre medarbeidere opplevde en personlig støtte og oppfølging fra Hans Kristian i vanskelige stunder i vinter, svarer Støre.