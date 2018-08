KRITISERT: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) svarte torsdag kort på spørsmål fra pressen etter å ha holdt åpent folkemøte i Mandal om kvotesystemet. Foto: Hallgeir Vågenes

Opposisjonen skjerper kritikken etter Sandbergs nye Iran-forklaring

Publisert: 09.08.18 22:49 Oppdatert: 09.08.18 23:01

Per Sandbergs forsøk på å forklare egne sikkerhetsbrudd har ført til at opposisjonen styrker sin kritikk av statsråden. Samtidig sier en tidligere CIA-sjef at Sandberg kan ha gjort seg sårbar for iransk etterretning.

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) mener at Sandbergs forsøk på å forklare seg til pressen torsdag står til stryk. Han sier at Iran -saken viser at Solberg-regjeringen ikke tar sikkerheten på alvor.

– Hele Per Sandbergs atferd og manglende evne og vilje til å ta innover seg helt vesentlige sikkerhetsrutiner for å ivareta sensitiv informasjon og opplysninger som kan være av interesse for andre, viser at han på ingen måte har ivaretatt noen forsiktighetsregler, sier Aasland.

– Han har tvert om, med viten og vilje, langt på vei stilt seg disponibel for den typen angrep, sier han til VG.

Sandbergs forklaring

Torsdag forklarte fiskeriministeren seg kortfattet til pressen. Sandberg sa at han hadde gode grunner til ikke å informere Erna Solberg før han reiste til Iran.

– Var det spesifikke grunner til at du ikke varslet?

– Det var det, svarte Sandberg.

Men han ville ikke si noe om hva disse grunnene skulle være.

Han sa samtidig at han både angret på og har beklaget at han tok med seg telefonen og unnlot å varsle Statsministerens kontor om reisen til Iran.

Kritiserer Solberg

Terje Aasland mener at de siste dagers opptredener i stadig større grad skyver saken over på statsministeren. Han synes det er rart at Siv Jensen og Solberg fremdeles har tillit til sin fiskeriminister.

Han får støtte fra stortingskollega Torgeir Knag Fylkenes (SV).

– Ved å ikke ta sikkerhetsrisikoen som Per Sandberg har blitt på alvor, mener jeg at vi gjennom disse ukene også har fått innblikk i en dårlig generell sikkerhetskultur i regjeringen, sier Fylkenes.

Både KrF, Ap og SV vil vente på å avklare spørsmål om tillit til Sandberg til Stortinget har fått svar på spørsmålene de har stilt regjeringen.

Statsministerens kontor (SMK) opplyser til VG at Erna Solberg vil svare på spørsmålene hun har fått fra Stortinget om saken innen fristen. SMK viser videre til svarene Solberg tidligere har gitt pressen og Stortinget om saken .

Se svarene fra Solberg om kritikken i videoen under:

Tidligere CIA-sjef om Sandberg

Norman T. Roule hadde fra 2008 til 2017 det overordnede ansvaret for USAs etterretning om Iran, ved Office of the Director of National Intelligence.

Han opplyser i et intervju med Filter Nyheter at han har jobbet med «alle aspekter» ved Midt-Østen i 35 år, men vil ikke gå i detalj om hvilket arbeid han gjorde hvor for de hemmelige tjenestene da han var utstasjonert for CIA.

Sikkerhetseksperten sier til avisen at Sandberg både har sendt uheldige signaler til Iran og potensielt gjort seg sårbar for iransk etterretning. Han advarer sterkt mot Irans etterretningstjenester, som har bånd til Russland og som kan få mye nyttig ut av relativt lite sensitiv informasjon.

– Irans tekniske operasjoner er aggressive, stadig mer sofistikerte og har spor etter russisk teknisk støtte. Enhver mulighet Iran har til å få tilgang til kontoene til en norsk myndighetsperson vil gi dem potensiell kapasitet til å utvikle malware-operasjoner som kan lede til høyst sensitive militære hemmeligheter eller etterretnings-hemmeligheter, som ikke bare vil være av verdi for Teheran, men potensielt også for Moskva, sier han til avisen .

KrF avventer svar

KrF sitter på vippen på Stortinget og er garantist for regjeringen. Partiet er for tiden inne i en prosess hvor de skal bestemme seg for om de i tiden fremover fremdeles vil være det, eller om de vil se mer til venstre. Hans-Fredrik Grøvan (KrF) i kontrolkomiteen er kritisk til det som har kommet frem om Sandbergs feiring av Irans revolusjonsdag og hans forklaringer om saken .

– Det du referer nå føyer seg inn i en rekke av en etter min mening rufsete omgang med viktige formaliteter, når du er statsråd. Jeg opplever det som her beskrives som uttrykk for en vurdering som jeg vil karakterisere som dårlig dømmekraft, sier Grøvan til VG.