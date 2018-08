REGNVÆR: Da Erna Solberg dro på gårdsbesøk til Kløfta for å bli orientert om tørken, kom endelig regnet. Og så kom spørsmålene om Per Sandbergs Iran-ferie. Foto: Hallgeir Vagenes

KrF: Erna må sende PSTs Sandberg-vurdering til Stortinget

Publisert: 08.08.18 15:02

INNENRIKS 2018-08-08T13:02:39Z

KLØFTA/OSLO (VG) KrF frykter at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har skadet rikets sikkerhet, og ber statsminister Erna Solberg (H) varsle Stortinget om hvordan PST vurderer Sandbergs regelbrudd.

Hans Fredrik Grøvan, nestleder i KrFs stortingsgruppe, teller nå på knappene om han skal be om et ekstraordinært møte i Stortingets kontrollkomite, hvor han er medlem, for å drøfte Sandberg-saken.

– Vi må vite mer om alvorligheten i sikkerhetsbruddene som fiskeriministeren har innrømmet. Da er det naturlig å støtte seg til vurderingene som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjør. Dersom Sandbergs opptreden utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for landet, så er det svært alvorlig. Men det er vanskelig for meg å vurdere uten å kjenne PSTs vurderinger, sier Grøvan til VG.

Grøvan legger til at KrF ikke har konkludert, men at saken på ingen måte er avsluttet sett fra Stortingets side - selv om Solberg allerede har varslet Stortinget om at Sandberg brøt reglene da han unnlot å varsle om Iran -ferien, og at han hadde med sin egen jobb-mobil.

– Men både Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen har sagt at han har beklaget og at alle kan gjøre feil?

– Erna Solberg og Siv Jensen er nok opptatt av å få avklart denne saken raskt. Men Stortinget må forvisse seg om at rikets sikkerhet ikke er skadet av denne saken. Det vet vi ikke før vi kjenner PSTs vurderinger. Derfor er det naturlig at statsministeren orienterer Stortinget om hvilke tilbakemeldinger hun får fra PST, sier Grøvan.

Solberg har møtt Sandberg

Statsminister Erna Solberg (H) har onsdag formiddag hatt et møte med Per Sandberg . Det fortalte hun da hun møtte pressen under et gårdsbesøk på Kløfta mandag ettermiddag.

– Vi gikk igjennom situasjonen slik den er, og hva som ligger foran oss av ulike tiltak, sa Solberg.

Hun sa at fiskeriministeren og Frp-nestlederen var klar på at han har brutt to regler.

På dypeste alvor

Men Solberg fastholder at hun fortsatt har tillit til ham som statsråd. Altså blir han sittende som fiskeriminister.

– Han er lei seg, selvfølgelig, for den situasjonen han har skapt, både for diskusjonen og for seg selv og sin person, sier Erna Solberg til VG.

– Han tar på dypeste alvor at han har brutt det regelverket, men jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg, la hun til.

Ripe i lakken

Hans Fredrik Grøvan (KrF) minner om at Per Sandberg allerede har det Grøvan kaller «en ripe i lakken» etter epost-saken, som Dagbladet avslørte i 2017, hvor fiskeriministeren fikk informasjon fra oppdrettsnæringen til sin private epost-adresse. Den saken ble undersøkt, men henlagt av Stortingets kontrollkomite.

– Denne Iran-saken handler om statsrådens dømmekraft og de noe uforståelige valgene han tok tidligere i sommer, da han dro til Iran uten å varsle regjeringsapparatet, og tok med seg sin egen mobiltelefon. Da kommer også spørsmål om en har gode nok rutiner, og om rutinene virkelig blir fulgt, sier Grøvan til VG.

Erna Solberg lover onsdag ettermiddag at Stortinget vil få svar på sine spørsmål. Nærings- og fiskeridepartementet skal også svare på spørsmål knyttet til hvordan de behandlet telefonen da den ble levert tilbake, ifølge statsministeren.

Kontrollkomiteen i Stortinget har sitt første ordinære møte 27.august.