Jensen om baderommet: – Cappelen dukket opp med kvitteringer

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen fastholder at Gjermund Cappelen aldri betalte for oppussingen av den tidligere politimannens bad.

Badet på Århus gård på Fenstad i Akershus i 2005 er et sentralt bevistema i korrupsjons- og narkotikasaken mot Eirik Jensen.

Det er fordi Spesialenheten for politisaker mener at medtiltalte Gjermund Cappelen betalte for oppussingen av badet , og at dette er en av flere gjenytelser Jensen fikk for å hjelpe Cappelen med å importere store mengder hasj til Norge.

Eirik Jensen på sin side avviser dette, og i lagmannsretten redegjorde han for hva han mener skjedde i forbindelse med oppussingen.

– Jeg spurte Cappelen om han kjente noen håndverkere. Han hadde nylig pusset opp. Han kjente et «rivjern» med gode referanser. Jeg fikk et nummer fra Cappelen, sier Jensen.

Videre forklarer han at han etter hvert ble enig med den danske håndverkeren om at han skulle ta jobben.

– Så reiste vi ned på Flisekompaniet, plukket ut fliser og fant ut hvordan badet skulle se ut. Det er mulig dere synes dette er detaljert, men dette er viktig. Dette er et prosjekt som antagelig kommer til å komme ut i full bredde senere, legger Jensen til.

Hevder han betalte flisene

Ifølge Jensen ble kjøpet på Flisekompaniet registrert på den danske håndverkeren, som Cappelen skaffet, men eks-politimannen hevder det var kun fordi de skulle få håndverkerrabatt.

– Men regningen er betalt, sier Jensen med klar stemme.

Spesialenheten for politisaker mener også flisene er betalt av Gjermund Cappelen, og har taksert hele baderommet til 292.250 kroner.

I tingretten erkjente Jensen at han aldri betalte den danske håndverkeren, og hevdet at det var fordi han ikke fikk tak i ham.

– Det viser seg han ikke var så god til å legge fliser. Badet måtte rives ned og en haug med fliser måtte brekkes opp. Det ble en konfrontasjon som gjorde sitt til at jeg ikke hadde noe mer med ham å gjøre. Jeg fikk ikke kontakt med ham, sier Jensen i lagmannsretten.

Håndskrevet kvittering

Spesialenheten sterkeste bevis er «boligpermen» de fant under ransaking hjemme hos Jensens tidligere samboer. Den inneholdt kvitteringer, regnskap og bilder.

– Det som NN (samboeren) har gjort, som tydeligvis er et problem, er at hun har lagt til egeninnsats – arbeid – i regnestykket. Oppussing av stabburet og så videre, sier Jensen i retten.

Han hevder det ble gjort fordi de skulle vite verdien av oppussingen når gården skulle selges.

I permen var det også en håndskrevet kvittering med underskriften til en «Frank Olsen» på 32.000 kroner.

Jensen hevdet i retten at de måtte ha kvittering på arbeidet da gården skulle selges, men han fikk angivelig fortsatt ikke tak i håndverkeren.

– Vi var ikke på talefot. Jeg ba Cappelen finne han og få tak i rørlegger-kvitteringene. Det skulle jeg antagelig ikke ha gjort, men jeg gjorde det fordi jeg ikke fikk kontakt. Cappelen dukket opp med kvitteringer og en håndskrevet kvittering.

– Jeg vet ikke hvor Cappelen hentet kvitteringene, men nå er de der i saken. Det blir sikkert mye mer detaljer om dette senere, men dette er min forklaring, sier Jensen.