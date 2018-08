IKKE BRA NOK: NSM-direktør Kjetil Nilsen i Stortingets høring mandag morgen, sammen med assisterende direktør Annette Tjaberg. Foto: TORE KRISTIANSEN

NSM-sjef i terrorhøringen: Fortsatt betydelige avvik

2018-08-27

Det er fortsatt hull i terrorsikringen, også for de aller mest sårbare objektene. NSM-sjef Kjetil Nilsen gir mandag morgen bred støtte til Riksrevisjonens kritiske rapport.

Publisert: 27.08.18 09:59 Oppdatert: 27.08.18 11:20

– Det kommer pålegg i hvert eneste tilsyn vi gjennomfører, sa Nilsen i Stortinget mandag morgen.

Men forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og HV-sjef Eirik Kristoffersen sa at de avvikene som ble påtalt overfor dem i Riksrevisjonens undersøkelse, i stor grad er fikset.

Forsvarsledelsen avviser dermed at Forsvaret ikke har kontroll på alle nøkkelobjekter i sin sektor:

– Vi mangler status på enkelte objekter da Riksrevisjonen var på besøk. Så har vi sørget for at vi nå har komplett oversikt over alle objektene, sa Bruun-Hanssen.

I høringen om objektsikring som Stortingets kontrollkomite startet mandag morgen, var sjefen for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet , NSM, den første som ble spurt ut.

NSM har ansvaret for å føre tilsyn med at både sivile og militære eiere av disse objektene, oppfyller instruksen og har sørget for tilstrekkelig permanent sikring.

Enig med revisorene

– Jeg deler Riksrevisjonens bekymring generelt, sa Nilsen.

– Sikringen er ikke der den bør være, og det vil ta tid å komme dit. Behovet for ressurser i 2011 ble vurdert for lavt, la NSM-sjefen til .

Komiteleder Dag Terje Andersen (Ap) ville vite om dette også gjaldt de aller høyest vurderte objektene, som NSM hadde tilsyn med i 2017.

– Også på høyeste klassifiseringsgrad er det avvik. Det er fortsatt avvik i flertallet av de tilsyn vi er på. Det er det generelle inntrykket, sa Nilsen.

Men han presiserte at «avvik» ikke skiller mellom om objektet er 20 prosent eller 80 prosent beskyttet. Nilsen sa også at NSMs tilsyn ser at bevisstheten rundt sikkerhet er blitt bedre ute hos de som eier de såkalte skjermingsverdige objektene.

Svært alvorlig

Rapporten fra Riksrevisjonen som Stortinget nå holder høring om, kom i mars i år.

Da brukte riksrevisor Per-Kristian Foss den sterkeste formen for kritikk, «svært alvorlig», om manglene i politiets og Forsvarets objektsikring:

«Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten», slo riksrevisorene fast i rapporten etter et tilsyn som ble avsluttet ved årsskiftet 2017–2018.

Et halvt år tidligere hadde flertallet i Stortinget uttrykt sterk kritikk mot regjeringen for manglene i terrorsikringen - det sterkeste språket Stortinget kan bruke uten å utløse regjeringskrise.

«Vesentlig bedre»

Men allerede i september i fjor, uken før stortingsvalget, hadde Erna Solberg innkalt til pressekonferanse for å varsle at regjeringen nå hadde svart opp alle de 32 anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen etter terrorangrepene mot Oslo og Utøya i 2011:

«Både politiet og Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak både før og etter Riksrevisjonens undersøkelse av objektsikring i 2015, slik at status for både objektplaner og øving på sikringen nå har blitt vesentlig bedre», skrev Erna Solberg i en kronikk i VG 1.september.

Fortsatt ikke sikret

Riksrevisjonens rapport fra mars i år tegner imidlertid det stikk motsatte bildet:

«Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de

skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i

henhold til kravene i sikkerhetsloven», ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen varslet også Stortinget om at tidligst i 2025 vil de såkalte skjermingsverdige objektene være sikret slik sikkerhetsloven krever. Fristen var opprinnelig 1. januar 2015.