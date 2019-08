Dødens highway: Lana forsvant - men ingen lette

Lana Derrick forsvant sporløst i 1995. Politiet sier det er på tide å gi opp håpet, men Sally Gibson nekter. - Inntil de har vist meg en kropp, er ikke Lana død. Hun er bare veldig, veldig savnet.

Carina Bergfeldt

Nathanael Johansson (foto)

Oppdatert 16. august

Highway 16 i Canada bærer på en dyster hemmelighet. I løpet av de siste 45 årene har minst 20, kanskje så mange som 49 kvinner forsvunnet eller blitt drept langs veien, som familiene til ofrene har gitt navnet Highway of Tears. Aftonbladets reportere har gått opp sporene.

I denne serien presenteres ni savnede kvinners skjebner. Felles for dem alle er at de forsvant langs den 72 mil lange veien - som lokalbefolkningen kaller for Tårenes vei. Serien ble opprinnelig publisert i august 2014.