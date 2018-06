RYGGET INN: Politiet betegner hendelsen som grovt innbrudd. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

Sjokkbrekk i gullsmedforretning i Levanger

I Levanger rygget en bil i natt inn i en glassrute på en gullsmedforretning.

Bilen står fredag morgen fortsatt parkert med lasteplanet inn i Gullsmed Stein O. Pettersens butikk i rådhuset i Levanger .

Politiets teknikere har ankommet, og startet arbeid på stedet. Også eier av gullsmedbutikken har kommet til gullsmedbutikken, opplyser politiet i Trøndelag til VG i 06-tiden fredag morgen.

– Minst ett, trolig flere monter er knust, og vi vet ikke hva som er tatt. Men ved første øyekast så trenger det ikke å være så store verdier, sier Arnt-Harald Aasland, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt til VG.

Aasland baserer dette på opplysninger fra butikkeieren, og hans kunnskap om innholdet i glassmontrene.

Grovt tyveri

Politiet fikk melding om tyveriet klokken 0325 natt til fredag.

– På folkemunne kalles det vel et sjokkbrekk. Det er et grovt tyveri, men vi vet foreløpig ikke så mye mer om hva og for hvor mye, sa Aasland i fire-tiden.

Trolig stjålet bil

Politiet ble varslet av en forbipasserende som så bilen stå rygget inn i butikken.

Politiet har fått kontakt med eieren av bilen. Bilen ble trolig stjålet fra en privatadresse i Levanger tidligere på natten.

– Eieren opplyser at han så bilen sin sist parkert med nøklene i i en carport ved bopel sør for Levanger torsdag kveld, sier Aasland.