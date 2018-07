Savnet mann i Fyresvatnet antas omkommet

NTB

Publisert: 16.07.18 10:58

INNENRIKS 2018-07-16T08:58:07Z

Mannen i 20-årene som er savnet etter en båtkollisjon på Fyresvatnet i Telemark natt til søndag, antas nå å være omkommet, ifølge politiet.

20-åringen har vært savnet etter at to båter kolliderte på Fyresvatnet i Telemark natt til søndag. Søket etter den savnede pågikk med full styrke hele søndag, på både vann og på land.

– Vi leter etter en som er antatt omkommet. Det er lite sannsynlig at vi finner ham i live hvis han er i vannet, og vi har enda ikke fått tak i ham på land. Det er ikke mye håp da det har gått over et døgn, sier operasjonsleder Marianne Mørk i Sør-Øst politidistrikt til Telemarksavisa.

Natt til mandag har det vært et opphold i leteaksjonen og politiet fortsetter leteaksjonen i formiddag, med sonar og dykkere.

– Det var en båt som sto stille. Så kom det en annen og kjørte inn i den. Det var to personer i den ene båten og fire i den andre. Mannen som er savnet, var i båten med fire, har operasjonsleder Mørk tidligere uttalt.

Den savnede 20-åringen befant seg i en fritidsbåt sammen med tre familiemedlemmer da båten kolliderte med en annen fritidsbåt med to personer om bord. Politiet etterforsker nå saken.

Fyresvatn ligger i Fyresdal kommune i Telemark. Innsjøens største dybde er 369 meter, og den er dermed blant Norges dypeste innsjøer.