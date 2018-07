NY RAPPORT: ESA har sett på norsk dyrevelferd. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix

ESA: Norge har bedret dyrevelferden

NTB

Publisert: 16.07.18 16:44

INNENRIKS 2018-07-16T14:44:28Z

Norge har bedret kontrollen med dyretransport for å sikre dyrevelferd, slår tilsynsorganet ESA fast etter å ha vært på inspeksjon her i landet.

Inspeksjonen , som var den første av denne typen siden 2012, ble gjennomført i april, opplyser EØS-tilsynet ESA mandag. Den viser at Mattilsynet har innført strafferutiner når EØS-reglene brytes og har satt i verk tiltak for å sikre at rutinene gjennomføres.

– Det gjelder blant annet i tilfeller der dyr ikke er egnet til å transporteres. Mattilsynet kommuniserer også effektivt med relevante partnere, som bønder og transportører. Sjåfører og ledsagere blir lært opp i praktiske utfordringer før de får godkjent kompetansebevis, skriver ESA.

Mattilsynet har et system for godkjenning av transportører som gjennomfører både korte og lange reiser. ESA påpeker at EØS-reglene ikke er fulgt når det gjelder prosedyrer for godkjenning av transportkjøretøy, til kontroll på lange transportetapper og til dokumentasjon og rapportering.

ESA fant også svakheter i Mattilsynets dokumenterte prosedyrer og opplæring, noe som gjør det vanskeligere for de ansatte å utføre jobben sin.