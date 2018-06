FINT TURVÆR: Tørt vær og fine temperaturer gir gode turforhold i fjellheimen i Sør-Norge. Her fra Rondvassbu i Rondane. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Varm sommerferiestart i sør- i nord blir det vått

Publisert: 24.06.18 09:55

INNENRIKS 2018-06-24T07:55:24Z

Den første sommerferieuken byr på solskinn ved de populære kystbyene i Sør-Norge og i fjellområdene. Nord for Trøndelag blir det grått.

Startskuddet for ferien går for mange skolebarn i hele landet mandag.

Varmt og tørt i sør

– Hovedinntrykket er at det ser ganske bra ut i starten av uken i Sør-Norge. Det ligger et høytrykk over De britiske øyer som ser ut til å bevege seg mot Sør-Norge. Det blir fint mandag, tirsdag og onsdag, sier meteorolog Espen Biseth Granan til VG.

Temperaturen vil ligge rundt 20 grader. Skulle man bli fristet til et sjøbad, ligger badetemperaturen på rundt 15 grader i Vestfold, 15 grader i Aust-Agder og 16 grader i Vest-Agder, ifølge Yrs oversikt .

– Det blir fine forhold og tørt, så jeg tror det kan bli en fin start på sommerferien, sier meteorologen.

Fint i fjellet

De som legger begynnelsen av sommerferien til fjellet, vil trolig få en fin uke.

– Det blir fint turvær de første dagene i neste uke og det gjelder nok de fleste fjellområdene i Sør-Norge, sier meteorologen, som forklarer at temperaturen blir litt lavere enn i kyststrøkene.

– Men er du på 1400 meter og får 12 til 15 grader, så tror jeg det blir fint å være der.

Ved Gjendesheim i Jotunheimen har verten målt brevannet i Gjende på oppfordring fra VG. Der var temperaturen cirka 7 lørdag kveld og bevertningen kan melde om at flere har tatt seg en dukkert i løpet av dagen.

Vått i nord

– I Bodø er det en annen historie, der er det mer nedbør som gjelder, sier meteorolog Granan.

Temperaturen vil ligge mellom 9 og 12 grader.

– Det gjelder nok feriestedene ved Lofoten og Vesterålen også.

Lenger nord, i Tromsø, blir det også regn. Der vil temperaturen trolig ligge under 10 grader, 1,5 grader over badetemperaturen.

– I Alta er det større sjanse for tørrere vær, sier meteorologen.

Fint på Voss

For dem som tilbringer begynnelsen av sommeren i Bergen by, vil det trolig også bli fine forhold.

– Det ser ut som at det blir tørt de første dagene. Det er ikke så mye nedbør å spore. Det blir nok litt pålandsvind og temperaturen vil ligge under 20 grader, sier Granan.

Litt inn i landet blir det mindre vind.

– Drar man for eksempel til Voss, er det større sjanse for å få varmere temperaturer.

For øvrig ligger badetemperaturen i Hordaland på rundt 12 grader.

Selv om det skal blåse på Vestlandet, blir det neppe så ille som i Colorado i USA denne uken. Se vinden blåse en utedo til himmels i videoen under.

Usikkert i Trøndelag

For trønderne kan været neste uke bli ustabilt.

– Nedbørsområdet drar seg mer opp mot Nord-Norge, men Trøndelag vil nok også få ustabilt vær, sier meteorologen.

Han anslår at temperaturen der vil ligge rundt 15–16 grader. For den som vil dyppe seg i Trondheimsfjorden, er temperaturen 11 grader, ifølge Seatemperature .

– Men det ser tørt ut tirsdag og onsdag.