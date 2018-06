FERDIG: Camilla Ryste, her sammen med sin sjef Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen

Ap-krisen: Støres pressesjef slutter

Publisert: 21.06.18 11:51 Oppdatert: 21.06.18 12:11

INNENRIKS 2018-06-21T09:51:30Z

Ap-leder Jonas Gahr Støres nærmeste kommunikasjonsrådgiver, Camilla Ryste, slutter i jobben etter fire år. Dermed har 4 av 6 Støre-rådgivere sluttet siden valgtapet.

Ryste melder selv på Facebook at hun fra høsten av begynner som kommunikasjonssjef i NAF.

«Disse fire årene har vært de mest morsomme, intense, lærerike og slitsomme årene i mitt yrkesliv. Jeg er veldig takknemlig for alt jeg har lært, alle jeg har møtt og alt jeg har opplevd. Alle reisene og møtene med flotte Ap- og LO-folk, alle de gode - og de litt mer slitsomme - samtalene med dyktige journalister over hele Norge», skriver Ryste på Facebook .

4 av 6 Støre-rådgivere borte

Med Rystes avgang er snart hele rådgiverlaget som var med på Støres valgnederlag i fjor høst borte. Rett etter valget sluttet rådgiverne Jonas Bals og Lars Mattis Hanssen . Etter nyttår sluttet daværende sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen etter en konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng .

De eneste rådgiverne som er igjen rundt Støre er nå Astrid Huitfeldt, søsteren til Aps kvinnepolitiske talsperson Anniken Huitfeldt, og tidligere Aftenposten-kommentator Thomas Boe Hornburg.

Ryste kom til jobben som pressesjef for Aps stortinsgruppe fra sin jobb som kommunikasjonsrådgiver ved Statsministerens kontor. Der jobbet hun først for tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg før hun i ett år jobbet for nåværende statsminister Erna Solberg (H).

Ryste har tidligere jobbet som journalist i VG og Aftenposten.

Ap i krise

Det siste året har Ap havnet i sin verste krise på to tiår. Først gikk partiet på et sviende nederlag i fjorårets stortingsvalg og fikk sin laveste oppslutning fra opposisjon siden 1924.

Deretter kom varslingsakene mot daværende nestleder Trond Giske om seksuell trakassering av en rekke kvinner i partiet.

På snittet av meningsmålingene for juni har Ap en oppslutning på 23,4 prosent, og ville dermed blitt slått av Høyre, som har 27 prosent, i kampen om å være Norges største parti.