ILLUSTRASJONSFOTO: Sosialistisk Ungdom (SU) ønsker ikke at narkotikabruk skal straffes, og mener heller rusmisbrukere bør få hjelp. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

SU går inn for avkriminalisering av narkotika

NTB

Publisert: 25.06.18 01:56

Sosialistisk Ungdom (SU) vedtok søndag kveld å gå inn for avkriminalisering og utredning av legalisering av narkotika.

Vedtaket tar utgangspunkt i å erstatte straff med rehabilitering og behandling for rusmisbrukere, og at politiet ikke skal bruke ressurser på å forfølge dem som bruker narkotika til eget bruk.

– Dette viser at ungdom er klar for en ny retning når det gjelder narkotikapolitikk. Det hjelper ikke å straffe mennesker som trenger hjelp, sier faglig leder i SU, Daniel Charles Hextall, til NTB.

Ungdomspartiet mener informasjon er viktigere enn skremsel når det kommer til ungdom.

– For eksempel i russetiden. I stedet for at politiet skremmer ungdommer med å fortelle om strafferammene ved narkotikabruk, bør heller helsepersonell opplyse om hvordan narkotiske stoffer påvirker kroppen.

Utredning av legalisering

I tillegg til avkriminalisering, gikk ungdomspartiet inn for tilleggsforslaget om å «utrede ulike ordninger for regulering av virkestoffer i ulike rusmidler». Dette forslaget vil innebære legalisering og regulering av THC, dermed også cannabis.

– Vi vil videre prate med fagpersoner og få mer informasjon. Blant annet må vi se på alternativene om åpent salg, om det skal være reseptbelagt, eller om man oppretter et «hasjpol», sier Hextall.

Kan bli mer narkotikabruk

Han forteller at det var et overveldende flertall for begge vedtakene.

– Vi blir jo ofte spurt om økt tilgjengelighet vil føre til økt bruk, og det kan jo hende det gjør det. Men for oss er fokuset å få ned dødstallene og fjerne det kriminelle ved det, forklarer den faglige lederen.

– Den samme langeren som selger deg hasj er den samme som selger andre heroin. Derfor blir hasj et «inngangsdop», fordi man må inn i det kriminelle miljøet for å få tak i det, og det blir da lettere å fortsette til tyngre stoffer.

Unge Høyre vedtok lørdag å legalisere lettere narkotiske stoffer som cannabis, dog under streng regulering.