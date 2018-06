TILFREDSSTILLENDE KOMMUNIKASJON: Justisminister Tor Mikkel Wara vil ikke stille seg bak sine forgjengeres kritikk mot Oslopolitiet. Selv mener han at hans egen kommunikasjonen med politiet har vært tilfredsstillende. Foto: Janne Møller-Hansen

Wara vil ikke støtte Listhaugs utspill mot Oslopolitiet

Publisert: 25.06.18 20:35

Listhaug gikk hardt ut mot politiet etter VGs gjengavsløring og mente de hadde dysset ned problemene. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) svarer ikke på om han er enig i uttalelsen.

– Jeg opplever det som at deler av politiet har dysset ned en del av disse problemene og insistert på at de har kontroll. Det er mulig det var helt riktig da jeg ble fortalt det, men i så fall har det vært en voldsom eskalering i saken de siste månedene, skrev tidligere justisminister Sylvi Listhaug i en e-post til VG tidligere denne måneden.

Hun siktet til VGs avsløring om «Young Bloods», gjengen som herjer på Holmlia. Listhaugs forgjenger, tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp), var enig i beskrivelsen til Listhaug.

– Deler av politiet har hatt berøringsangst for problematikken, fordi dette har blitt koblet mot innvandring, sa han.

– Tilfredsstillende dialog

VG stilte etter Listhaugs uttalelser også spørsmål om nåværende justisminister Tor Mikkel Wara var enig med de to tidligere statsrådene. Men det var ingen støtte å spore i svaret.

- Er du enig med de to tidligere Frp-statsrådene Sylvi Listhaug og Per Willy Amundsen i at "deler av politiet har dysset ned en del av disse problemene og insistert på at de har kontroll"?

- Jeg kjenner ikke til hvilken kommunikasjon Oslo-politiet har hatt med tidligere statsråder, var svaret fra justisminister Tor Mikkel Wara.

I et skriftlig spørsmål til justisministeren stiller stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V) omtrent det samme spørsmålet.

«Deler justisminister Wara tidligere justisminister Listhaug og Amundsens beskrivelse av Oslo-politiet?» skrev Raja til Wara.

Svaret han fikk var: «Spørsmål rundt uttalelser fra mine forgjengere bør stilles til mine forgjengere. Selv opplever jeg dialog og informasjonen fra Oslo-politiet så langt, som tilfredsstillende.»

Mener det er for vagt

Raja er ikke videre imponert over svaret han fikk fra justisministeren.

– Jeg ser at han svarer at spørsmålet bør rettes til forgjengerne hans, men spørsmålet mitt var ikke hva de mener, spørsmålet mitt er hva han mener, sier han til VG

– Politiet har blitt kritisert av tidligere justisministere, da fortjener de å få vite om nåværende justisministere stiller seg bak kritikken, eller om han støtter politiet.

Videre forteller Raja at han ikke har tenkt å gi seg før han får et tilfredsstillende svar.

– Det er rett og slett for svakt. Han kommer til å få et nytt spørsmål, og ny anledning til å svare. Jeg akter ikke å gi meg.