ANMELDT: Nestleder i Antirasistisk Senter har anmeldt rapper Kaveh Kholardi for jødehets. Her fra en opptreden på Øyafestivalen i 2014. Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix

Rapper Kaveh Kholardi anmeldes for jødehets

NTB

Publisert: 18.06.18 17:19 Oppdatert: 18.06.18 17:32

INNENRIKS 2018-06-18T15:19:08Z

Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund anmelder rapperen som fredag kom med nedsettende bemerkninger om jøder under en familiekonsert, skriver Dagen.

Fredag 15. juni opptrådte den norske rapperen Kaveh Kholardi (23) på Haugenfestivalen på St. Hanshaugen i Oslo .

Etter først å ha hilst muslimer «eid mubarak», fulgte han opp med å spørre om det var noen kristne og deretter om det var noen jøder til stede. Etter en kort pause skal han ha fulgt opp med «Føkk jøder … Neida, bare kødda».

Lørdag kveld skrev Ervin Kohn at han kom til å anmelde rapperen for hatprat dersom han ikke kom med en offentlig beklagelse innen mandag.

Ervin Kohn er ved siden av å være forstander i Det Mosaiske Trossamfund også nestleder i Antirasistisk Senter, men presiserer at anmeldelsen kommer fra ham som privatperson. Mandag bekrefter Kohn overfor Dagen at han anmelder forholdet, og at han oppfordrer flere til å gjøre det samme.

– Javisst anmelder jeg. Det regner jeg mange andre gjør også, sier han.

– Han sa «Fuck jøder» på en familiekonsert. Meningsinnholdet er jo at han ønsker «til helvete med jøder», sier Kohn.

På Facebook skriver Kaveh 16. juni at sitatet er tatt ut av kontekst og fremstår som feil. Jeg er ikke rasist, og jeg er ikke jødehater, skriver rapperen.

«Dersom det var noen av de yngre barna som virkelig ble støtt eller følte noen form for ubehag, så vil jeg veldig gjerne møte dem personlig på tomannshånd og beklage», skriver han videre.

Kohn mener det er forskjell på bortforklaringer og en beklagelse.

– Det holder ikke å si at uttalelsen blir tatt ut av kontekst, sier han til Dagen.