TILBAKE: Mannen i 20-årene ble anklaget for å ha stjålet hasj av en kriminell som politiet knytter til gjengen Young Bloods. I skogen ble han banket opp, noen måneder senere ble han holdt fanget i en leilighet. Foto: VG

Oslo-mann holdt fanget i leilighet: Avkledd og påsatt hundehalsbånd

Publisert: 19.06.18 12:58

INNENRIKS 2018-06-19T10:58:35Z

På dette stedet ble mannen fra Holmlia i Oslo slått med kjepper. Senere ble han holdt fanget i en leilighet, avkledd og iført hundehalsbånd.

– Jeg ble slått så hardt mot kroppen med en stokk at den knakk, sier mannen.

– Etterpå ble jeg slått med en kjepp full av pigger, som satte seg fast i armene, kroppen og ryggen min, helt til den også knakk. Da begynte han å slå meg i ansiktet med knyttede never, så det kom blod over alt, sier mannen som er i 20-årene.

VG har avslørt hvordan Oslos største gjengtrussel har vokst frem i løpet av elleve år – uten at politiet har klart å stoppe dem. Young Bloods knyttes til flere drapsforsøk, kidnappinger og store narkotikainnførsler.

Ifølge etterretningsrapporter utfører de såkalt instrumentell vold – for å skremme, eller oppnå vinning eller makt på vegne av organisasjonen.

Denne Holmlia-mannen er en av Young Bloods mange ofre.

Forsøkt drept utenfor hjemmet sitt: – Da jeg ble skutt med haglen på slutten, falt jeg bakover.

– Ingen steder å flykte

Han tar oss med til stedet, ikke langt fra badestranden i Hvervenbukta i Oslo , der han ble utsatt for brutal vold av en person som knyttes til Young Bloods.

Politiet koblet i januar i år rundt 100 personer til den kriminelle gjengen, inkludert mellomledere, voldsutøvere og unge gateselgere.

– Det skjedde på samme sted som vi pleide å tenne bål og grille pølser da jeg gikk i barnehagen, sier han.

Dagen for snart fire år siden sto flere unge menn oppstilt i en halvsirkel og ventet på ham.

– Det var en åpning inn i sirkelen, men det var ingen vei ut av den. Ingen steder jeg kunne løpe og flykte, sier mannen i 20-årene.

Midt i sirkelen, sto en mann, bredbent, med armene bak på ryggen. I hendene holdt han en meterlang stokk. Politiet knytter gjerningsmannen til det kriminelle gjengmiljøet på Holmlia.

– Ingen sa «hei» eller håndhilste, selv om jeg kjente mange av dem fra før. Jeg så på øynene deres at noe skulle skje, sier han.

Young Bloods-aktøren hadde ringt og bedt om et møte i skogen. Der ble han beskyldt for å ha stjålet hasj, noe han benekter å ha gjort.

– Jeg har aldri stjålet eller solgt hasj. Han trengte bare penger og ba meg betale en bot på 5000 kroner. Han var en av disse som skulle vise seg frem og bygge seg opp, men det gikk for langt. Det forsto han først senere.

I februar 2015 ble gjerningsmannen dømt til to år og to måneder i fengsel for blant annet vold, trusler og frihetsberøvelse.

I dommen står det at retten finner det bevist at fornærmede hadde hevelser og blåmerker flere steder på kroppen, på ryggen og i ansiktet – og en sprukket leppe.

– Se dere rundt, sier mannen.

Han peker mot store steiner.

– Naturen her er formet som en tribune, der alle sto og så på. Men stoltheten min snakket til meg: «Bare stå og ta imot. Du dør ikke av det. For karmaen kommer til å ta ham.» Og alle vet hva som har skjedd etterpå.

I oktober i fjor ble gjerningsmannen skutt flere ganger på kloss hold ved Holmlia senter i forbindelse med det som skal ha vært en intern konflikt i Young Bloods. I dag er han lam fra livet og ned.

– Nå har han landet, sier Holmlia-mannen.

Holdt fanget i hundehalsbånd

Noen måneder etter hendelsen i skogen, ble han lokket inn i en leilighet i bydel Søndre Nordstrand, der samme mann som hadde banket ham opp i Hvervenbukta, fratok ham mobiltelefonen, nøklene og kredittkortet, ifølge dommen.

Nå hadde boten hans økt til 10.000 kroner.

«De tok ham med inn på badet og tvang ham til å ta av seg alle klærne. Der ble han filmet med et mobilkamera. Han ble forklart at hvis han ikke gjorde som de ba om, ville filmen bli publisert på internett» , står det i dommen.

Han ble slått, stukket med saks, og ført inn i stuen der han ble tvunget til å sitte på gulvet.

Etter 30–40 minutter, sa den domfelte til en annen person som befant seg i leiligheten:

«Skal vi gjøre noe gøy med ham?»

Ifølge dommen ble Holmlia-mannen bedt om å knele på alle fire. De måtte slå ham med en gjenstand mot leggene for å få ham ned på kne.

Les VGs avsløring: Gjengen ingen klarte å stoppe

Etterpå tok de på ham et hundehalsbånd rundt halsen, samtidig som den domfelte holdt en jernstang over hodet hans. Det ble tatt bilder av og filmet.

På to av bildene holder den domfelte tommelen opp.

Offeret forklarte i retten at han på et tidspunkt fikk en kniv mot håndleddet, med trusler om å skjære.

Etter å ha vært holdt fanget i leiligheten i cirka tolv timer, klarte han å rømme.

– Jeg orker ikke å snakke om alt det gærne som skjedde der, sier han i dag.

Vil ikke snakke om andre

Fortsatt har han arr på armen. Ryggen og kneet hangler.

– Hendelsene gjorde meg mer paranoid. I begynnelsen var jeg skjelven. Jeg måtte alltid se meg rundt.

– Er det noe du fortsatt er redd for?

– Jeg er vel redd for det mange andre ville vært redd for. At det skal skje igjen.

Selv om han lever et vanlig liv med jobb og kjæreste, omtaler han seg selv som en tidligere Young Blood.

– Men jeg var aldri en gangster.

Han ønsker ikke å snakke om andre aktører i gjengen.

– Jeg vil egentlig bare snakke om meg selv, sier han.

– Hva er drømmen din?

– Jeg har jobbet hardt siden jeg var 15 år, og jeg har aldri stoppet. Drømmen min er å få familie og kjøpe hus innen et par år. Jeg vil ha det fint og gøy, men på en helt annen måte enn å være kriminell.

Familiefar kidnappet: «Hvis du kontakter politiet, dreper vi deg og familien din»