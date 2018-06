SPERRET AV: Området der overgrepet skal ha funnet sted ble torsdag sperret av for krimtekniske undersøkelser og sporsøk med hund. Foto: Joakim Fjeldli

Etterforsker seksuelt overgrep mot ung gutt

Publisert: 15.06.18 10:41 Oppdatert: 15.06.18 11:19

INNENRIKS 2018-06-15T08:41:42Z

Politiet etterforsker mulig overgrep mot ung gutt som skal ha blitt utsatt på skoleveien.

Politiet i Sør-Øst meldte fredag i en pressemelding at de har startet en etterforskning - etter at de torsdag fikk melding om at en ung gutt var utsatt for et seksuelt overgrep i et skogholt på vei hjem fra skolen i Nedre Eiker.

Politiet ble varslet om hendelsen like før klokken 14.00 torsdag, og rykket raskt ut til stedet, der de fikk kontakt med gutten og hans familie.

Det var foreldrene til gutten som varslet politiet, opplyser politiadvokat Per Thomas Omholt til VG.

Åstedet ble raskt sikret. Ifølge Drammens Tidende er gutten i barneskolealder.

– Vi ser alvorlig på dette, og har gjort mange innledende undersøkelser. Blant annet rundspørringer og åstedsundersøkelser. Vi har snakket med gutten, og han skal forklare seg i et tilrettelagt avhør fredag, sier Omholt til VG.

Ingen er pågrepet i saken og politiet har foreløpig ikke noen mistenkte.

Området der overgrepet skal ha funnet sted ble torsdag sperret av for krimtekniske undersøkelser og sporsøk med hund.

Politiet har også tatt kontakt med kommunen og den aktuelle skolen der gutten er elev for videre oppfølging av medelever.

Det er ikke meldt om liknende hendelser i samme område tidligere, og politiet anser hendelsen som en isolert sak, opplyser Omholdt til VG.

– Vi skal gjennomføre ytterligere avhør, og foreta videre vurderinger ut fra informasjonen vi har fått inn gjennom taktisk og teknisk etterforskning. Det er foreløpig ingen mistenkte i saken:

– Den videre etterforskningen vil ha fokus på å komme i kontakt med vitner og sikre andre bevis som blant annet kan hjelpe å identifisere gjerningspersonen, sier politiadvokaten.