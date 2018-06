KRITISK: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble ringt opp av vegdirektør Terje Moe Gustavsen etter VGs avsløringer. Bildet er tatt ved et besøk på Alnabru godsterminal i 2015. Foto: Jan Petter Lynau

Solvik-Olsen om VGs bro-avsløring: – Vegvesenet må skjerpe seg

Publisert: 28.06.18 19:04 Oppdatert: 28.06.18 19:24

2018-06-28

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier VGs avsløring av feildateringer hos Statens vegvesen tyder på slurv og lettvintheter.

Onsdag avslørte VG at hele 674 broer på Vestlandet var registrert med det Vegvesenet selv kaller en «dummy-dato» i sitt broregister.

Bakgrunnen for saken var en omfattende opprydding etter at VG i fjor avslørte store mangler i registering og inspeksjoner av norske broer.

I februar la vegdirektør Terje Moe Gustavsen frem de nye tallene i et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Etter møtet i februar skrøt Solvik-Olsen av ryddejobben som var gjort og sa at «systemene var oppdatert slik de skulle».

– Er du fortsatt like fornøyd?

– Nei. Jeg er fornøyd med at de tilsynene som skulle vært gjort, er gjort. Men det er selvsagt ikke bra når de har slurvet i registreringen – når du ikke kan stole på at det som står i systemet stemmer.

Oppringt av vegdirektøren

Når VG snakker med Solvik-Olsen torsdag formiddag, har han allerede snakket med vegdirektøren og regiondirektør Helge Eidsnes om VGs avsløring.

– Jeg har snakket med dem i dag, og de er begge litt fortvilet over dette. De er enige i at dette ikke er gjort slik det skulle vært gjort, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren er for tiden på en sommerturné på Vestlandet der feildateringene ble gjort.

– Var du kjent med at tallene du fikk av Vegdirektøren i februar, inneholdt over 600 feildateringer?

– Nei, vi gikk ikke inn på når inspeksjonene var gjennomført i det møtet, sier Solvik-Olsen.

Godtar ikke forklaringen

Han er ikke fornøyd med forklaringen om at nyttårs-datoen ble valgt for å spare tid – og for at man skulle få en automatisk oppdatering av neste inspeksjon.

– Det er kanskje mer lettvint å legge inn en «dummy-dato» når mye skal gjøres på en gang, men informasjonen skal være riktig – og da må man heller bruke litt lengre tid.

– Hvorfor er det viktig?

– Fordi systemene skal være etterprøvbare. Hvis noe skulle skje eller Vegtilsynet skal undersøke hva som er gjort, forstår alle at det er viktig å vite når tilsynet er gjennomført. Det viktigste er at tilsyn blir gjort, men dokumentasjonen er viktig når neste person skal gjøre jobben.

– Hva sa du til vegdirektøren?

– Jeg var tydelig på det jeg har sagt før. De skal bruke systemet – og det føler jeg de har endret rutiner på og gjør nå. Så er det noen som har gjort dette litt lettvint – og på det området må de rett og slett skjerpe seg!

Andre må vurdere tjenestefeil

Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus i jus ved Universitetet i Bergen, omtalte praksisen med feildatering som «helt uforsvarlig». Bernt omtalte det som «en klar tjenestefeil» hvis Vegdirektoratet har gitt gal informasjon til samferdselsministeren.

– Er du enig i at det er begått en tjenestefeil?

– Det vil jeg helst ikke si noe om. Jeg er ikke jurist, så det svarer de som kjenner den siden av saken best på, sier Solvik-Olsen.

Da VG avdekket tilbakedatering av 160 inspeksjoner torsdag, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen at han ikke var klar over at tallene som ble presentert for samferdselsministeren og offentligheten inneholdt slike feil. Han lovet å rydde opp i praksisen.