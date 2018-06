POPULÆR: Restauranten Sawan serverer thaimat som har begeistret kunder og anmeldere i flere år. Foto: Nils Bjåland

Luksusrestauranten Sawan ble stengt med umiddelbar virkning

Publisert: 28.06.18 22:27

INNENRIKS 2018-06-28T20:27:18Z

Sawan, en populær thairestaurant på Frogner i Oslo, ble stengt onsdag etter at Mattilsynet hadde funnet alvorlige brudd på regelverket. Torsdag ble restauranten gjenåpnet.

Den populære luksusrestauranten på vestkanten i Oslo fikk terningkast 5 for maten og menyen i Aftenposten i våres.

I mai ga også Dagens Næringsliv fem stjerner til Sawan.

I går ble restauranten stengt på dagen etter at Mattilsynet oppdaget alvorlige brudd på regelverket for trygg mat.

– Det er svært beklagelig at flere rutiner ikke var fulgt godt nok opp, da Mattilsynet var på befaring i går. Dette tok Sawan umiddelbart tak i og rettet opp, sier Jøran Kallmyr, advokaten til Sawan til VG.

– Det skal være høy klasse på en av Norges beste restauranter, og den er nå gjenopprettet. Mattilsynet har vært på befaring i dag, og de opphevet vedtaket med engang. Restauranten ble åpnet igjen klokken 18.30 i dag, sier Kallmyr.

– Risiko for helsefare

I tilsynsrapporten, som VG har fått innsyn i, står det at grunnet risiko for helsefare blir virksomheten pålagt å stenge med umiddelbar virkning.

Samtlige rutiner som skal sikre trygg mat var manglende eller fraværende. Det ble oppdaget gjennomgående dårlig, og mange steder svært dårlig renhold av lokaler, utstyr og innredninger, skriver Mattilsynet.

Under inspeksjonen ble det ifølge rapporten oppdaget:

* Synlige matrester på kniver som brukes til fisk.

* Skjærefjøler lagret i svært skitne hyller med belegg, støv, smuler og matrester i vannpøl.

* Synlige matrester langs kantene i åpningen og lokk til ismaskin.

* Papir og såpedispensere ved samtlige håndvaskpunkter var skitne med svart belegg på.

* Fettbelegg og skitt på utstyr og innredninger, gamle størknede matrester, støv og søl i hyllene.

Følge på ti måtte snu

Mats Staugård skulle på Sawan i forbindelse med sommeravslutning på jobben kl. 17.00 torsdag.

– Vi var ti stykker i drosjer på vei til Sawan. Fem minutter før vi hadde bestilt bord, ringer de fra restauranten og sier at den er stengt.

– De sa den var stengt grunnet forurensning på kjøkkenet, sier Staugård.

De ti måtte kaste seg rundt for å finne et annet sted å spise middag.

– Det er ikke enkelt i Oslo sentrum, men vi fant et restaurant til slutt. Og nå er vi glad for at vi ikke spiste på Sawan, sier han.