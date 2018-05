Alvorlig skadet etter slag med pistol

En mann er pågrepet etter en slåsskamp med våpen på Rodeløkka i Oslo. Én person er alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i hodet med pistol-

Politiet i Oslo bekrefter at de rykket ut med væpnet politi etter å ha fått melding klokken 00.50 om en slåsskamp mellom flere utenfor Elmers pub på Rodeløkka like ved Carl Berner-krysset i Oslo.

– Det var observert kniv og mulig skytevåpen. Én person har løpt fra stedet og én person er skadet. Han skal ha blitt slått i hodet med en pistol. Skudd er ikke avfyrt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG i 01.15-tiden.

Like før 02 natt til torsdag oppdaterer politiet med at fornærmede er alvorlig skadet. Like etter 02 opplyser de at én person er pågrepet.

– Fornærmede, en mann i midten av 30-årene, er kjørt legevakten med alvorlige skader i hodet etter å ha blitt slått med pistol. Den pågrepne er en mann i starten av 30-årene, sier Stokkli da.

Operasjonslederen sier de ikke vet om hendelsen har noen sammenheng med skytingen i Maridalsveien tidligere på natten, men at politiet jobber med å sjekke saken. Flere vitner er avhørt.

I 03.30-tiden sier politiet at de er rimelig sikre på at det ikke er noen sammenheng mellom de to hendelsene i hovedstaden.

