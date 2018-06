SKYTING: Flere skudd ble avfyrt mot Calles mat og vinhus i Hausmanns gate i Oslo i desember 2016. Ingen personer ble skadd. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Gjengkriminell varetektsfengslet

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 08.06.18 20:41

En 33 år gammel norskpakistaner er varetektsfengslet i fire uker, siktet for flere tilfeller av grove trusler og vold. Mannen ble pågrepet torsdag.

– Han er siktet for gjentatte tilfeller av grove trusler, også med skytevåpen. I tillegg til vold og påvirkning av vitner. Disse forholdene er av en sånn alvorlighet og hyppighet at politiet mener det er gjentagelsesfare, sier politiadvokat Mette Persen til NRK .

Han er blant annet siktet for grov vold og kroppskrenkelser, for å ha fremsatt grove trusler som ledd i kriminelle gjengaktiviteter og båret våpen på offentlig sted.

33-åringen nekter straffskyld og han har blant annet forklart at han bare «skal ha vært på feil sted til feil tid».

– Min klient erkjenner ingen form for straffskyld, sier forsvareren, advokat Trygve Staff.

33-åringen er tidligere straffedømt for grove ran, våpenlovbrudd og narkotikakriminalitet. 33-åringen knyttes blant annet til en skyteepisode mot Calles mat og vinhus og en annen skyteepisode «Da Vinci» i Oslo sentrum i 2015, der retten kom til at han handlet i nødverge.

– Han nekter straffskyld for skytingen mot Calles vinhus og er veldig klar på at han ikke har noe med den saken å gjøre. Han blir anklaget for mye, men det meste blir henlagt, sier 33-åringens forsvarer, Trygve Staff til VG.

Ingen ferske forhold

Mannen fortid fra den beryktede Oslo-gjengen Young Guns. Dagbladet omtalte for en måneds tid siden et bilde, hvor mannen poserer sammen med blant andre en av de internasjonale toppene i MC-klubben Satudarah.

Siktelsene omhandler tilfeller som strekker seg fra seks uker siden og flere år tilbake i tid.

– Hvorfor tror du politiet gikk til pågripelse av klienten din først nå?

– Det er vel helt tydelig at noen i politiet ønsker å få ham vekk fra gaten. Det har vel sammenheng med at politiet har sluppet et bilde og knyttet dette til en påstått etablering av en MC-klubb og derfor trenger å skape et fiendebilde, sier Staff.