Varsler sommervarme flere steder

Det kan bli sommertemperaturer i store deler av landet denne uken. Flere steder på Vestlandet og Trøndelag kan det bli opp mot 25 grader. Se kart nedenfor!

Vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt tror det blir 20–25 grader hele veien fra Trøndelag og sørover.

– Det ser ut som de høyeste temperaturene vil komme på Vestlandet og i Trøndelag. Men også på Østlandet kommer temperaturen opp mot 20 grader i morgen, sier Gislefoss.

– Her på Blindern har det vært over 20 grader i dag, og da har vi nådd den magiske grensen, sier meteorologen.

Varmekart viser varmluftsbølge

Et høytrykk over Finland drar varmluft med seg oppover, mens den kalde lufta holder seg i nord. Fasiten blir sommervarme for nordmenn, over hele landet.

Det illustreres godt i denne snutten, satt sammen av Meteorologisk institutt, som viser hvordan høytrykket gradvis beveger seg nordover for å til slutt «sluke» hele landet:

– Du ser at mens den varme luften dekker Norge, trekker kaldluften ned mot Vest-Europa. Akkurat på torsdag vil det nok være varmere i Norge enn for eksempel Paris, Madrid og London, sier han.

Mandag og tirsdag er finværet sentrert sør i landet, men i løpet av uken kommer sommertemperaturene til Nord-Norge også.

– Jeg utelukker ikke at Bodø kan få temperaturer opp mot 18 til 20 grader, og kanskje i underkant av 20 grader oppe i Tromsø også. Torsdag peker seg ut som varmest her, sier Gislefoss.

... men torsdag kommer bygene

Mot slutten av uken blir situasjonen mer usikker. Værfronten ved norskekysten beveger seg inn over landet, og særlig i vest blir det ganske sikkert nedbør.

– Vi får sannsynligvis byger også utover på Østlandet fra torsdag kveld. Samtidig blir temperaturene fortsatt høye, og sammen med kraftige byger er det muligheter for torden da, sier Gislefoss.

I helgen snur det igjen, og selv om det er verre å spå så langt, mener Gislefoss at gradestokken fortsatt vil vise rundt 20 grader i sørøst.

Tør du håpe på at det holder seg?

Mange krysser kanskje fingrene for at godværet vil holde seg helt frem til den 17. Gislefoss sier at det er vanskelig å si noe fornuftig om været 10 dager frem i tid, men tillater seg å vekke et lite håp om gode temperaturer.

– Det ser greit ut, med temperaturer over 15 grader. Ellers er det helt 50/50, ettersom vi ligger i grenseland når det gjelder værsituasjonen.

– I Nord-Norge ser det stabilt ut, og sånn som det ser ut nå vil man unnslippe nedbøren. Men dette varselet vil kanskje endre seg i morgen, avslutter han.

