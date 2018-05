EKSAMENSGLIPP: På NTNU i Trondheim skjedde det onsdag en teknisk glipp som førte til at studentene fikk fasitsvarene på enkelte av spørsmålene. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

NTNU-studenter fikk delt ut fasit på eksamen: – Kan bety forskjellen mellom stryk og bestått

Publisert: 24.05.18 09:44

3. årsstudentene på medisin på NTNU fikk fasitsvar på rundt 20 av 115 spørsmål på eksamensoppgaven. – Det er en ren svikt, sier prodekan for masterutdanningen, Jon Magnussen.

Onsdag var det årseksamen for 3. årsstudentene ved medisin på NTNU . På den ene delen av oppgaven, bestående av 115 spørsmål, var rundt 20 av dem presentert med fasit i tittelen. Nå er det uklart hvordan fakultet skal løse situasjonen. Prodekan for masterutdanningen, Jon Magnussen, sier at det foreløpig ikke vurderes å sette opp en ny eksamen.

– Jeg er trygg på at dette skal gå bra. Vi tar et møte med studentene i morgen, også legger vi oss på en linje hvor det er til gunst for studentene, sier han til VG.

– Ren svikt

Det som skjedde under eksamenen var at flervalgsoppgaven, som teller 60 prosent av karakteren, inneholdt titler på spørsmålene som skulle vært fjernet. I rundt 20 av spørsmålene kunne man lese seg fram til fasiten.

– Det er en inkurie som har skjedd at titlene ikke ble fjernet, forklarer Magnussen.

– Det er en ren svikt. Selvfølgelig beklager vi det.

Han forteller at han har forståelse for at det oppleves dramatisk for de involverte studentene, men at han har tro på at de kommer fram til en god løsning.

– Usikre og bekymret

Blant studentene er imidlertid stemningen mindre avslappet. Tillitsvalgt for fakultetet, Inga Rygg, forteller til VG at studentene er usikre og bekymret for hva som skjer videre.

– Det er en veldig stor eksamen, og det er kun én eksamen per år. Det er store konsekvenser dersom eksamen blir annullert og man må ta den om igjen. Vi vet ikke hva som skjer, sier Rygg.

Hun var ikke selv blant dem som mottok fasit på eksamen, men har vært i kontakt med flere av studentene.

– Et alternativ er å fjerne spørsmålene som sto med fasit. Det er en ganske stor andel av eksamenssettet. For noen kan det bety forskjellen mellom stryk og bestått, sier hun.

Magnussen mener imidlertid at dersom spørsmålene strykes, vil det fortsatt være godt nok grunnlag til å vurdere studentene.

– Hvis vi tar bort de rundt 20 spørsmålene er det over 90 igjen. Jeg ser ikke på dette som veldig dramatisk, sier han.

