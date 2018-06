Kraftig vind er på vei mot Vestlandet. Her fra et tidligere uvær på Nes på Karmøy. Foto: Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Kraftig vind på vei mot kysten – meteorologene advarer

NTB

Publisert: 12.06.18 14:18

Folk langs kysten av Hordaland og oppover til sør i Trøndelag oppfordres til å feste trampoliner og hagemøbler. Kraftige vindkast er på vei.

Meteorologisk institutt opplyser at det som venter befolkningen langs kysten, er sjelden kost på denne årstiden.

– Et lavtrykk i Nord-Atlanteren vil i løpet av onsdag bevege seg østover og utvikle seg til et stormsenter. Natt til torsdag ventes det å bevege seg videre mot Norskehavet og forsterkes ytterligere. Dette er et kraftig lavtrykk for årstiden, skriver Meteorologisk institutt i et farevarsel.

Fra torsdag morgen ventes det kraftig vind og vindkast på Vestlandet, i fjellet i Sør-Norge og sør i Trøndelag. Vinden betegnes å ha oransje nivå , noe som betyr at det er snakk om en «alvorlig» situasjon, og folk bes om å være forberedt.

– Kastevindene er det som kan gjøre mest skade. Folk må være forsiktige og ikke legge ut på båttur eller fjelltur. Fjern løse gjenstander, fest trampolinen og tenk over om du bør ta inn hagemøblene. Tenk som du ville gjort om det var en høststorm på vei, sier meteorolog Kristin Seter ved Meteorologisk institutt til Yr .

Langs vestlandskysten vil det komme opp i sterk kuling og full storm ved Stad fra torsdag morgen. Det ventes også sørlig opptil full storm i fjellet i Sør-Norge, fra Jotunheimen og nordover.

– Torsdag ettermiddag dreier vinden på sørvest. Det ventes kraftige vindkast også i lavlandet, fra torsdag ettermiddag 25–35 m/s. Sør for Stad og Dovre minker vinden natt til fredag, opplyser meteorologene.