HAMSTRET: Maria Eliassen (48) sier hun fikk panikk da hun ble gjort oppmerksom på at det var mangel på medisinen hun bruker for binyrebarksvikt. Foto: PRIVAT

Rekordstor legemiddelmangel i Norge: – Ble desperat og fikk panikk

Aldri før har det vært større mangel på legemidler i Norge. Maria Eliassen (48) ble så redd for å gå tom for livsviktig medisin at hun hamstret inn fra flere apotek.

Publisert: 14.02.19 05:34







I 2018 var medisinmangelen i Norge større enn noen gang, og flere apotek var tomme for viktige medisiner. Det har fortsatt inn i 2019.

Situasjonen har fortsatt ikke bedret seg, og medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket beskriver utviklingen som alvorlig:

– I fjor var det totalt 684 meldinger om legemiddelmangel totalt. Hittil i år er vi allerede oppe i over 363 meldinger totalt. Det er en veldig alvorlig utvikling, og det jobbes med å styrke legemiddelberedskapen nasjonalt. Det er positivt at flere anstrenger seg, og er opptatt av dette. Dessverre er jeg foreløpig ganske pessimistisk, da det ser ut til at dette er kommet for å bli. Det er heller ikke bare Norge som er rammet av dette, sier Madsen.

les også Brexit kan gi norsk legemiddel-krise

Han frykter i tillegg at en hard brexit også kan ha alvorlige konsekvenser for Norge:

– Det er vanskelig å ha oversikt over hva dette vil si for legemiddelforsyningen til Norge, og vi jobber kontinuerlig med å følge opp alle eventualiteter, sier han.

MANGEL: Hittil i år har det kommet 363 meldinger om legemiddelmangel. I hele fjor var det totalt 684 meldinger. Foto: Kyrre Lien/VG

Gjelder store pasientgrupper

Legemiddelverkets siste oppdatering viser at det fortsatt er mangel på over 200 legemidler i Norge. For flere av disse finnes det heldigvis alternativer.

Medisinene gjelder store pasientgrupper, blant annet er det mangel på medisiner mot lavt stoffskifte, blodtrykksmedisiner og blodfortynnende legemidler.

– Når legemiddelmangel oppstår forsøker man å løse det ved å bruke tilsvarende fra en annen produsent. I 70 prosent av tilfellene går det bra. Hvis det ikke kan løses med et alternativt produkt er neste trinn å hente inn pakninger fra utlandet. Dessverre kan dette igjen føre til at det blir mangel i utlandet også, sier Madsen.

les også Norske apoteker tomme for viktige medisiner

Selv om situasjonen er alvorlig, vil han ikke beskrive det som kritisk:

– Alle mangler går utover pasientene, og det liker vi definitivt ikke. Det medfører ekstraarbeid for apotek, leger og bekymrede pasienter. Det skaper alltid økt usikkerhet, i tillegg til at det også innebærer en viss risiko: Å gå fra et legemiddel til et annet øker risikoen for feilbruk, sier Madsen.

– Jeg ble desperat, og fikk helt panikk inni meg. Jeg tenkte at jeg kan dø om det blir tomt for medisinen, sier Maria Eliassen (48) til VG.

Hun har sykdommen binyrebarksvikt, som skyldes mangel på binyrebarkhormoner. Eliassen er derfor avhengig av tablett-legemiddelet Cortison, som er kunstig fremstilt kortison, som er viktig for både kroppens energiregulering, næringsopptak og immunforsvar.

les også Rekordmangel på legemidler i Norge: 87 prosent økning

– Hårreisende

I Norge er denne medisinen produsert av legemiddelprodusenten Takeda. I begynnelsen av januar ble Eliassen oppmerksom på muligheten mangelen på Cortison, og bestemte seg derfor for å hamstre inn:

– Jeg dro til mange apotek og kjøpte inn det de hadde igjen. Jeg har fortsatt en god del hjemme, så det går bra. Men, det er mange andre som ikke har hamstret, og for dem blir det betydelig verre. Sist jeg sjekket var det fortsatt tomt, og dette gjelder stadig nye medisiner, sier hun.

Ifølge Felleskatalogen har det vært mangel på Cortison siden november i fjor og ut neste uke. Årsaken er forsinket levering.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Henry Werner i Takeda Pharma AB til VG:

– Vi meddelte Legemiddelverket at det var forsinkelser i produksjonen, noe som medførte at Takeda ikke kunne levere Cortison til grossistene i desember og januar. Vi leverte dog mer enn behovet i markedet både i oktober og november, slik at salget fra grossist til apotek var normalt i desember, men for lavt i januar. Vanligvis har grossistene og apotek en lagerbeholdning som dekker et høyere behov enn perioden vi ikke har kunnet levere. Det betyr, at forsyningen med Cortison til pasient mest sannsynlig var opprettholdt i denne perioden, men det kan likevel på enkelte apotek ha oppstått mangel, noe vi beklager, skriver han.

les også VG mener: Skremmende legemiddelmangel

Hun sier hun er avhengig av medisinen for å overleve:

– Jeg hadde nok blitt lagt inn på sykehus om det hadde blitt tomt, så jeg dør jo ikke umiddelbart uten. Når jeg våkner om morgenen har jeg null produksjon av kortison og da virker ikke binyrene, så medisinen er essensiell for at hjertet mitt skal fortsette å slå, sier hun.

Hun ønsker å gjøre flere oppmerksom på risikoen for kritisk legemiddelmangel:

– Det er helt hårreisende at det er slik, og jeg mener folk må være bevisst på at dette kan skje, sier Eliassen.

ØKENDE PROBLEM: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket beskriver utviklingen med økt legemiddelmangel som alvorlig. Foto: Scanpix

Produksjonsproblemer

Ifølge Steinar Madsen i Legemiddelverket skyldes legemiddelmangel i 50 prosent av tilfellene produksjonsproblemer:

– Det pågår store omveltninger i den internasjonale legemiddelindustrien. Store firmaer kvitter seg med gamle, velprøvde legemidler til fordel for kostbare legemidler med bedre fortjeneste. De selger legemiddel-rettigheter til mindre firmaer, som ikke har samme produksjonskapasitet. I tillegg er det en stram leveranse-kjede, og det er som regel ikke slik at man har store lagre med legemidler. Om en lastebil som frakter legemidler fra Europa til Norge kjører av veien, kan det være nok til at det oppstår en mangelsituasjon, sier Madsen.

les også Etterlyser tiltak mot legemiddelmangel

Ifølge Legemiddelverket skyldes økningen av legemiddelmangler i tillegg råstoffmangel, produksjonssvikt,

feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt strukturendringer i det globale legemiddelmarkedet.

Krisescenario

I en nylig publisert rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er mangel på legemidler trukket frem blant krisescenarioene som kan ramme Norge i fremtiden:

I rapporten fremkommer det at selv om norske myndigheter har en nasjonal beredskap mot legemiddelmangel, mangler vi kontroll over den internasjonale produksjonen og logistikken.

les også Ny rapport: Disse krisene kan ramme oss

I 2016 ble det meldt om 191 tilfeller av legemiddelmangel i Norge, i 2017 358 tilfeller og i 2018 hele 684 tilfeller.