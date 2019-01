Skredvarslingen: – Forholdene kan bli skumle

2019-01-31

Legger det seg mye snø på de svake rimlagene som ligger mange steder i landet, kan det bli flere skred, opplyser NVE.

Publisert: 31.01.19 15:55

– Snøskredfaren i Norge ligger på nivå to, som er moderat snøskredfare. Bortsett fra i Lofoten har det kommet veldig lite snø i alle våre varslingsområder de siste par dagene, så snødekket er stabilt. Vi venter derfor ikke noen naturlige utløste skred av noe betydning nå, sier vaktleder ved snøskredvarslingen i NVE, Emma Julseth Barfod.

Ifølge Barfod kan imidlertid situasjonen endre seg raskt i hele landet dersom det kommer mye snø.

– Siden det har vært veldig kaldt og klarvær de fleste steder nå, har det dannet seg noe vi kaller vedvarende svake lag mange plasser. Rimkrystaller på overflaten er ett eksempel på det. Lenger ned i snødekket typisk rundt et skarelag, kan det vokse store, kantede krystaller som kan bli veldig skjøre. Dette er ikke farlig så lenge det ligger litt snø oppå, men kommer det store snøfall oppå disse skjøre lagene, kan forholdene bli skumle - og det kan føre til flere skred. Vi kommer til å overvåke dette nøye, sier Barfod.

Det eneste stedet skredfaren ligger på nivå tre, altså «betydelig fare», er på Svalbard.

– Det har kommet en del snø der, men det kom mindre nedbør enn ventet, så vi tror at nivået går ned de neste par dagene, sier Barfod.

Stengte veier

To veier er stengte i dag, torsdag, på grunn av snøskredfare. Den ene er fylkesvei 63 i Geiranger, der det gikk et stort skred i går. I tillegg er fylkesvei 349 i Skjervøy kommune i Troms stengt, opplyser Barfod.

– Skredet i Geiranger i går var en spesiell hendelse, og ikke representativt for farenivået i området. Det er en utsatt skredbane der skredet gikk, med mulig rim som allerede har fått føyket snø over seg.

De neste par dagene kommer skredfarenivået sannsynligvis til å holde seg på moderat.

– De eneste som må være ekstra obs er de som bor i Lofoten, for der skal det komme vind opp i kuling styrke lørdag. Mye vind kan flytte på all snøen, og skape ustabile forhold. Farenivået blir ikke så stort som det var søndag og mandag, men det er viktig at folk følger med.

Lite snø

– Det kommer veldig lite snø i resten av landet, nå er det østafjells som tar støyten, sier statsmeteorolog Siri Wiberg til VG.

I Lofoten har det gått flere skred og folk har vært evakuert.

– I Lofoten har det kommet mye kulde i bakkant, og er det ustabile snølag blir de ofte liggende ganske lenge, sier Wiberg ved Meteorologisk institutt.

Barfot sier tipset er å følge med i fjellene, og se om vinden flytter på snøen.

– Det er et faretegn, sier hun.

Barfod anbefaler å følge med på varsom.no , der de siste snøskredvarslene oppdateres daglig.

– Der kommer det også gode ferdselsråd for folk som skal på tur, som kan være svært nyttige, sier hun.