Helikopter savnet i Hordaland

Et helikopter med to personer om bord er savnet i Hordaland. Det bekrefter Hovedredningssentralen i Sør-Norge overfor VG.

– Vi fikk melding fra politiet klokken 21.53 om at et helikopter på vei fra Røldal skisenter til Karmøy er savnet. Helikopteret lettet fra Røldal skisenter klokken 14.30. Det var venner og familie av de to om bord som kontaktet politiet, opplyser vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Stort søk

Det savnede helikopteret skal være av typen Robinson 44, som har plass til fire personer om bord.

Mannsåker sier at det var en kvinne og en mann om bord i helikopteret.

– Det pågår nå søk etter helikopteret med et Sea King redningshelikopter fra Sola. Vi har også sendt ut bakkemannskaper. Scooterpatruljer fra Røde Kors i Odda og Røldal deltar i søket. Personell fra Norske Redningshunder og Røldal skisenter deltar også i aksjonen.

Sporing av mobiltelefoner

Mannsåker sier at det ble satt i gang sporing av mobiltelefonene til de to personene som var om bord i helikopteret.

– Klokken 15.56 ble det registrert et treff på en basestasjon i nærheten av Seljestad. På dette tidspunktet skulle helikopteret vært fremme på Karmøy. Vi konsentrerer nå søket om området nord for skisenteret, mellom Røldal og Seljestad, sier han.

Ifølge Mannsåker har det ikke vært kontakt mellom lufttrafikktjenesten og det savnede helikopteret.

De pårørende er varslet, ifølge Hovedredningssentralen.

