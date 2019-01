STRØMKRIG: Det er full strømstrid mellom Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Høyre. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Angriper Sp-Trygve på høye strømregninger: – Ren populisme

Sp skylder på regjeringen for høye strømpriser og vil stanse ny strømkabel til Storbritannia. Høyre kaller utspillet «blodig useriøst».

Publisert: 31.01.19 19:55

Onsdag gikk Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ut og raste mot planene om en ny kabel som kan overføre strøm fra Vestlandet til Storbritannia. Han ba regjeringen stoppe strømkabelen og forhindre høyere strømpriser i Norge .

Det får Høyre til å riste på hodet og – igjen – anklage Sp-lederen for populisme.

– Vi hører et Sp som klager på kabler mellom Norge og andre land. De mener det gjør strømmen dyrere, men hvem er det som har tatt initiativ til mange av de utenlandskablene vi har? Det er jo Sp, sier Høyres Stefan Heggelund til VG.

Dette skjedde i da Sp satt i regjering

I 2011 satt Ola Borten Moe som olje- og energiminister for Senterpartiet og signerte en intensjonsavtale om mer strømutveksling mellom Norge og Storbritannia. I juni 2012 inngikk han en avtale om å bygge undersjøiske strømkabler til Tyskland og Storbritannia.

– Jeg er godt fornøyd med mulighetene det gir å kunne utveksle kraft mellom Tyskland og Norge, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) til NTB etter et møte med Tysklands økonomiminister.

I 2009, da han satt i opposisjon, gikk han imidlertid i et intervju med Nationen ut og advarte om at krafteksport til EU kan gi høyere strømpriser for norske forbrukere.

– Statkraft kan få 10 øre mer per kilowattime ved å selge strømmen til Tyskland. Det er ikke rart at de ivrer for å bygge flere undersjøiske kabler. Men tilbake ligger en kjemperegning som vi forbrukere og norsk papir- og aluminiumsindustri må betale, seier Borten Moe til Nationen.

Høyre: – Det er blodig useriøst

Den nye North Connect-kabelen fra Eidfjord i Hordaland til Skottland kan bli hele 665 kilometer lang. Høyre reagerer på at Sp nå advarer om at en ny, tredje kabel vil gi høyere strømpriser.

– Hem er det vi ser på regjeringens hjemmesider fra den tiden, som er smørblid over at disse avtalene er gjort? Det er Senterpartiets statsråd i Olje- og energidepartementet Ola Borten Moe. Det er definisjonen på populisme. Det er blodig useriøst, sier Heggelund til VG.

– Sp mener at den nye kabelen vil skade norsk industri, med høyere strømpriser. Hydro advarte i sitt høringssvar mot det.

– Det er ikke noen automatikk i at det blir høyere strømpriser. Strømutveksling er noe Norge tjener på, det er noe som har vært bra for landet. Norge er der i en særposisjon, er svaret fra Heggelund (H).

Hva er North Connect? North Connect har levert en søknad om å få bygge en nye undersjøisk strømkabel fra Vestlandet Storbritannia. Den har siden våren i fjor vært til behandling hos NVE. De skal komme med sitt faglige råd, så skal regjeringen se på saken.

I sin konsesjonssøknad til anslår North Connect selv at strømprisene i Norge vil øke med 0,7 til 1,7 øre per kWh.

– Vil North Connect øke strømprisene i Norge?

– Nei, det er ikke sikkert. Det er ikke noen automatikk i det. Når Norge er i en unik posisjon for utveksling av energi er det fordi vi kan lagre energi. Det er land som kan lagre energi som kan tjene på en slik strømutveksling, sier Heggelund.

Sp: – De kablene som er bygd, tar vi ansvar for

Det er Trygve Slagsvold Vedum rakt uenig i. Han mener det var riktig å si ja til de to kablene til Tyskland og Storbritannia, men feil å si ja til en ny kabel til Storbritannia.

– Du har jo ansvar for dette selv?

– Da vi satt i regjering endret Ola Borten Moe måten slike utenlandskabler skal behandles på. Før ble det gikk konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat, men Ola var opptatt at det skulle være politisk styring på det. Han stoppet i 2013 også utbygging av en kabel som skulle gå til Jönköping i Sverige. Og det var jo nettopp fordi vi så at vi fikk nok kapasitet til å få forsyningssikkerhet, svarer Slagsvold Vedum.

– De kablene som er bygd tar vi ansvar for. Vi mener selvsagt at Norge skal ha kraftutveksling, svarer Vedum.

– Men dere stoppet selv ikke de to til Tyskland og Storbritannia som nå er under utbygging?

– Nei, vi stoppet ikke det. Men vi mener at nå er nok nok. Det var derfor vi også sa stopp i 2013, svarer Slagsvold Vedum.

