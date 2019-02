Tobarnsfar tiltalt i Dark Room-saken

En 56 år gammel tobarnsfar fra Bergen er tiltalt for å ha bestilt overgrep mot barn fra tre land.

NTB

Publisert: 15.02.19 11:14







Mannen ble pågrepet i 2017. Nå er han tiltalt for medvirkning til misbruk av barn og grov menneskehandel.

– Overgrepene ble filmet og direkte overført til hans datamaskin, nettbrett eller lignende, heter det i det fire sider lange anklageskrivet mot mannen, ifølge Bergens Tidende.

Overgrepene skal ha skjedd over internett. Barna skal ha bodd i Romania, på Filippinene og på Madagaskar.

Da mannen ble pågrepet, hevdet han at han var uskyldig.

– Det er falske nyheter. Dette kan iscenesettes veldig lett, skal mannen ha uttalt da han ble pågrepet, ifølge AP.

Også forsvareren har tidligere opplyst til BT at mannen ikke har erkjent skyld for noen av forholdene han var siktet for.

Saken er en del av den store Dark Room-operasjonen.