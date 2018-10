UFARBAR: Veien fra familien Sperstads bolig til Riksvei 15 er oversvømt. Foto: Tormod Sperstad

Oversvømmelse i Skjåk – Familie med tre barn evakuert

INNENRIKS 2018-10-14T07:40:33Z

Innbyggerne i Skjåk kommune i Oppland redder unna det de har mens vannmassene stiger. Kommunen har satt krisestab.

Publisert: 14.10.18 09:40 Oppdatert: 14.10.18 10:35

– Siden vi snakket sammen for tre kvarter siden, har vannet steget et par meter, sier Tormod Sperstad, som bor 150 meter fra Ottaelva, til VG klokken 9.15. Nå er vannet 50 meter fra huset hans.

Innkjørselen hans og Riksvei 15, som går rett forbi, er oversvømt. Riksveien er stengt mellom Skjåk og Stryn.

I hans husholdning er de fire stykker.

– Vi kan ikke kjøre ut med bil, men kan gå ut med litt høye støvler. Nå må vi bare avvente. Det blir spennende å følge utviklingen, for nå har det begynt å regne.

Han forteller at naboen kjører høyballer til høyereliggende områder for å unngå at de skal bli ødelagte.

– Alvorlig

– Situasjonen er alvorlig. Vi setter krisestab halv ni for å være forberedt på det som kan møte oss, sier ordfører Elias Sperstad til VG.

Han forklarer at det kan bli økende vannmengder utover dagen og at de frykter oppdemming.

Politiet har rekvirert to gravemaskiner for å sikre en del punkter.

– Per nå har vi ikke full oversikt, men store deler av bygda er uten strøm, sier ordføreren.

I tillegg oppfordrer kommunen innbyggerne til å koke vannet fordi det er fare for forurensning av det kommunale vannet.

Kommunen har i bedt om å få en ekstra ambulanse stasjonert og satt hjelpekorpset i beredskap.

Mor og tre barn evakuert

– Vi har fått mange meldinger om høy vannstand. Vann har flommet inn i gårdsplasser og i kjellere. Det kommer sikkert flere etter hvert som folk våkner, sier operasjonsleder Jan Olav Bredesen i Innlandet politidistrikt til VG.

Han forklarer at det er kommet en del snø i det siste, men at høye temperaturer har ført til snøsmelting i fjellet.

– Det er evakuert en mor og tre barn fra Skjåk, forteller han.

Fare for at bru raser

Ei bro mellom Bismo og Lom er stengt grunnen fare for ras.

– Brua er stengt fordi det er fare for at bruaret- den som bærer brua- kan rase, sier ordfører Sperstad.

Broen er ikke et kritisk trafikkpunkt.

Mye snøsmelting

Det er uvanlig varmt for oktober flere steder på Vestlandet søndag.

– Vi har 20 målestasjoner med over 20 grader, sier statsmeteorolog Bente Whal ved Meteorologisk insitutt til VG.

Tafjord i Møre og Romsdal er varmest med 25,5 grader og ligger 0,1 grad under oktoberrekorden på 25.6 grader som ble satt 11.oktober 2005.

Også i høyfjellet er det varmt. Juvass på 1800 meter har 10 grader, det samme har Sognefjellet.

– Det er klart at den snøen som er kommet – det kom mye i begynnelsen av oktober – smelter. Så skal den ned vassdragene, sier meteorologen.

I Oppland er det dessuten ventet mellom 20 og 30 millimeter nedbør i løpet av kvelden.