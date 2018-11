KLAR HØYRE-TALE: Nestleder Heidi Nordby Lunde i Stortingets arbeids- og sosialkomité vil støtte . Foto: Thomas Andreassen

Høyre-topp støtter Unge Høyre i abort-saken: - Sandra skal ikke stå alene

Høyres Heidi Nordby Lunde syntes det var vondt å se Unge Høyre-leder Sandra Bruflot stå alene og forsvare Høyres politikk. – At KrF sier at de ikke vil selge seg billig i regjeringsforhandlingene, betyr ikke at vi skal sitte musestille, sier hun.

For med unntak av Bruflot, som utfordret egen partiledelse både i VG og i Dagsnytt 18 på NRK i går, har det vært stille fra høyrerepresentantene i den betente debatten om endringer i abortlovens paragraf 2c som nå ligger på de borgerlige partienes forhandlingsbord.

– Flere har etterspurt Høyres kvinner i abortdebatten. I går sto Unge Høyres leder Sandra Bruflot alene på Dagsrevyen og forsvarte Høyres vedtatte standpunkt og det Høyres Kvinneforum vant med et stort flertall på landsmøtet i 2013, sier Lunde til VG.

– Jeg kjente på at det gjorde vondt at Sandra fremstod som en enslig svale. Fordi Sandra Bruflot har helt rett: Dette er Høyres vedtatte standpunkt og politikk. Vi kan vel være like ærlige på det som med lærernormen, som var et kompromiss med KrF, ikke Høyres standpunkt, sier Lunde.

Tause Høyre-topper

En rekke representanter og statsråder, inkludert de som kjempet mot en endring i loven på Høyres landsmøte i 2013, har nektet å kommentere saken. Det vil ikke lenger Lunde, som er Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Blant dem som ikke vil kommentere saken er stortingsrepresentant Astrid Nøkleby Heiberg, likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, kommunalminister Monica Mæland, sentralstyremedlem Gunn Cecilie Ringdal og tidligere stabssjef Julie Brodtkorb.

– Det at KrF sier at de ikke vil selge seg billig i regjeringsforhandlingene, betyr ikke at vi skal sitte musestille når det dukker opp krav. KrF skal vite at endringer av abortloven ikke er noen enkel sak for Høyre og at et stort flertall på landsmøtet i Høyre i 2013 avviste et Solberg-støttet forsøk som kunne svekke abortloven, fastslår Nordby Lunde.

– Lovet meg selv å si fra

Hun sier likevel at hun forstår de som tier.

– At flere nøler med å ta ordet i debatten synes jeg er forståelig. Det virker som flere har blitt paralysert av muligheten for nye regjeringsforhandlinger, men det skal ikke stå i veien for å flagge eget primærstandpunkt.

– Men jeg lovet meg selv at skulle noe som lignet reservasjonsrett dukke opp igjen, så skulle jeg si fra, og jeg skal alltid ha Unge Høyres rygg. Sandra skal ikke stå alene og forfekte noe som så mange, inkludert meg selv, støtter henne i, sier Lunde.

– Hva sier du til Erna Solberg, som har åpnet for å justere 2c?

– Jeg sier at hun har sitt utgangspunkt når hun skal forsøke å finne grunnlag for en borgerlig flertallsregjering, som vi alle ønsker. Men samtidig synes jeg det er greit å fortelle til KrF at vi har klare vedtak om ikke å svekke abortloven.

– Mørkemann-begreper

Debatten handler om den mye omtalte paragraf 2c i abortloven, som gir adgang til abort etter 12. uke dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

KrF ønsker å endre på denne, og VG kunne etter KrFs veivalg forrige fredag erfare at en mulig løsning er å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf. Denne paragrafen vil i så fall basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

Erna Solberg skriver til VG at det ikke er Høyres politikk å endre paragraf 2c, men hun vil ikke kommentere om paragrafen blir en del av forhandlingene.

– Jeg mener paragrafen gir en viktig beskyttelse til sårbare familier som har alvorlig sykdom i familien som de ikke ønsker skal gå i arv eller allerede har barn med alvorlige misdannelser og er disponert for å få flere. Til tross for at samfunnet har plikt til å sørge for å hjelpe familier til å ta trygge valg, så er det fortsatt familien og kvinnen som best kjenner sin situasjon og forsørgerevne, sier Lunde.

– Men akkurat nå er det uenighet i Høyre om justeringer av abortloven, som er satt på den politiske dagsordenen?

– I motsetning til på venstresiden, som tyr til mørkemann-begreper så snart de kan, så er dette en del av en levende verdidebatt internt i Høyre. Derfor ligger vi nærmest i å samarbeide med KrF, som dette også er viktig for.

Lunde mener at Ap driver et spill i denne saken som ikke er bra.

– Aps Hadia Tajik fremstiller det som om vi angriper norske kvinners rett til selvbestemt abort. Jeg synes det er meget betenkelig. Det mener jeg bestemt at det ikke er, sier hun.

– Hadja Tajik bør avklare hvor Ap står. Med mindre Arbeiderpartiets nestleder støtter sin egen ungdomsorganisasjon i å utvide selvbestemt abort fra 12 uker til 18, så er også Arbeiderpartiet for fortsatt nemndbehandling etter uke 12, sier hun.

Hun antyder en vei videre: Diskutere fosterreduksjon og tiltak for å forebygge abort.

– Jeg mener vi kan gjøre mer på forebygging av abort og at Norge ikke trenger å være Nordens mest liberale i forbindelse med fosterreduksjon. Det synes jeg faktisk hører hjemme i diskusjoner om en ny regjeringsplattform, sammen med Høyres vedtatte program, sier hun, men legger til:

Tajik: – Jeg vil berømme Nordby Lunde

Hadia Tajik svarer at Ap ikke vil utvide retten til selvbestemt abort fra 12 til 18 uker.

– Jeg vil berømme Nordby Lunde for å gå så tydelig ut mot sin egen partileder, og jeg utdyper gjerne Arbeiderpartiets posisjon: Vi står ved dagens abortlov. Vi vil ikke utvide retten til selvbestemt abort fra 12 uker. Vi vil heller ikke fjerne den viktige paragrafen om at kvinner som har et foster med «alvorlig sykdom» kan be om senabort, slik Høyre åpner for.

Hun sier at nemndbehandlingen ved senaborter vil endre karakter med de forslagene Høyre har oppe til diskusjon.

– Høyre sier at de vil fjerne lovteksten som gir kvinner rett til senabort etter et objektivt kriterium, altså alvorlig sykdom ved fosteret, og at de vil erstatte den med noe som legger større vekt på kvinnens egen vurdering av sin situasjon.

Hun legger til:

– Dette betyr at kvinner i fremtiden må fortelle om sin situasjon, sitt privatliv, sine følelser og sin økonomi – og ikke bare legge frem medisinsk dokumentasjon på fosterets tilstand. Resultatet av det Høyre nå lefler med, er at kvinner i fremtiden vil måtte stakkarsliggjøre seg selv i møte med en nemnd. Da er rettighetene til kvinner svekket, sier Tajik.