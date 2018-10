FÔR PÅ AVVEIE: Høyballer i flomvannet i Skjåk mandag. Foto: Odin Jæger, VG

Småbrukarlagene i Skjåk og Luster: 1000 høyballer tatt av flommen

Ekstremtørken i sommer ga dårlig avling og bøndene fortvilte over fôrmangel til vinteren. Søndag ble det enda verre, da flommen tok med seg flere hundre høyballer i Skjåk og Luster.

– Vi er utrolig sårbare, og det reflekterte vi enda mer over i helgen; hvor lite som skal til for å vippe oss av pinnen, sier Ellen Marie Gjeilo, lokallagsleder i Skjåk småbrukerlag, til VG.

Hjem, industri og veier ble rammet av den plutselige flommen som bredte seg i Skjåk i Gudbrandsdalen søndag morgen. Bønder jobbet på spreng for å flytte høyballer til høyereliggende områder.

– Vi anslår at 500–600 rundballer ble dratt med av flommen, sier lokallagslederen.

Hun forteller at en høyball kan være verdt så mye som 1000 kroner og at folk har forsøkt å berge høyballer fra elven tirsdag.

Vanskelig å erstatte fôret

I Luster kommune i Sogn og Fjordane bøndene hardt rammet da snøsmelting og store nedbørsmengder fikk elvene til å flomme over.

– Det er rundt 500 rundballer som er tatt av flommen, vil jeg anta. Det er vanskelig å fastslå fordi det ligger en del høyballer i skogen og rundt forbi, sier Olav Harald Alme i Luster småbrukerlag til VG.

Høyballene er sannsynligvis umulig å redde forklarer Alme. Dersom det er gått hull på plasten rundt dem, er høyet trolig forurenset av fin sand. Da vil ikke dyra spise det.

Han peker på at tørkesommeren, som ga dårlige avlinger, har ført til at det er svært vanskelig å erstatte det fôret som er forsvunnet.

– I år er det spesielt fordi det ikke er mulig å kjøpe fra andre plasser heller.

I Luster er dalene forholdsvis smale og jordbrukene ligger nærme elvebredden. Dermed er jordbrukene sårbare når det kommer flom.

– Enkelte er ikke berørt i det hele tatt. Andre har fått jordene sine ødelagt og mistet rundballene sine. Det er veldig store skader på noen av jordene. De har ikke bare mistet fôret for i år, men også mye av avlingen for neste år.

Mistet rundt 70 høyballer

Sæbjørn Forberg driver gård nær Ottavassdraget. Da det i løpet av kort tid kom svært mye vann ned elva, mistet han rundt 70 høyballer som lå klare til vinteren. Selv var han ikke hjemme da det skjedde.

– Det forsvant en del rundballer på fossen fra meg. Vannet som kom på natten kom for og det kom mye. For alle praktiske formål var det sjanseløst å forsøke å redde det, sier Skjåk-bonde Sæbjørn Forberg til VG.

Han er med i samdrift, så det er ikke katastrofalt for ham at fôret er forsvunnet, men han påpeker at det er spesielt kjedelig fordi det er en knapp ressurs.

– Det er et økonomisk tap og det er kjedelig å være med på å skape forurensning. Det er ingen som vil slippe rundballer på elven av fri vilje.

– Tørrere enn i Sahara

Lokallagsleder Gjeilo i Skjåk forklarer at det har vært et år med mange utfordringer for bøndene, selv om de er vant til svært lite nedbør i Skjåk.

– Vi har 275 millimeter nedbør i snitt i året. Det er minst i landet og mindre enn i Sahara, forteller lokallagslederen. Derfor tyr bøndene til kunstig vanning, men heller ikke det kommer uten utfordringer.

Bøndene i Skjåk har hatt mer vestlandsvær de siste årene, særlig merker de at det er mer vind enn tidligere.

– Når du har så mye vind blir det utfordringer med fordampning og at du ikke får vannet til å lande der du vil.

