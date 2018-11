SØK MED HUND: Torsdag gikk politiet dør-til-dør og søkte med hund i området der en 16 år gammel jente ble funnet drept onsdag. Foto: Trond Solberg, VG

Vinstra-drapet: Dette er de ubesvarte spørsmålene

INNENRIKS 2018-11-02T02:47:21Z

VINSTRA (VG) Dagen etter at en 16 år gammel jente ble drept på Vinstra er drapssiktede fortsatt ikke avhørt. Politiet gikk torsdag dør-til-dør og søkte med hund i området for å finne svar.

Publisert: 02.11.18 03:47

Onsdag ble en 16 år gammel jente drept på Vinstra. Rundt 12 minutter etter at bevæpnet politi rykket ut fikk de kontroll på den antatte gjerningspersonen.

Den siktede er en 16 år gammel gutt. Han er ikke formelt avhørt av politiet, og har fått behandling på sykehus siden onsdag . Guttens advokat, Lorentz Stavrum, vil ikke svare på om klienten behandles for en skade han fikk i forbindelse med gårsdagens hendelse. Torsdag kveld ble gutten flyttet til en ikke spesifisert barnevernsinstitusjon et annet sted i landet, ifølge Dagbladet.

Et døgn etter drapet står mange spørsmål ubesvart.

Hvem var på åstedet?

Jenta ble funnet drept i nærheten av der hun bodde, den drapssiktede bor flere kilometer unna. Torsdag søkte politiet svar på åstedet og i områdene rundt.

Åstedet ble 3D-skannet og det ble gjort søk med hund. I tillegg gikk politiet på rundspørring i området og store deler av nabolaget avsperret frem til torsdag ettermiddag.

Wenche Bøe var vitne til drapet fra stuevinduet sitt .

– Jeg gikk bort til vinduet, og der så jeg at det var noen som drev på med et basketak nedenfor her. Det var to gutter som sloss. Jeg trodde først det var noen barn, forteller hun.

Bøe forteller at hun så to personer som løp fra stedet mot en bil, mens en tredje gutt satt seg oppå en jente.

Under politiets pressekonferanse ville de ikke svare på om det var flere på åstedet enn offeret, siktede og en mann i 50-årene . Mannen skal ha forsøkt å avverge knivstikkingen.

Motiv og relasjon

Relasjonen mellom de to 16-åringene er fortsatt uklar. Det samme er motivet for drapet. Politiet ville ikke kommentere dette på sin pressekonferanse, og sa at de ville bruke mye energi på å kartlegge relasjonen.

Ifølge politiet er både offer og siktet elever ved Vinstra videregående skole.

– Det som skjedde før drapet er en av de tingene som etterforskningen skal prøve å gi svar på, men på nåværende tidspunkt har jeg hverken grunnlag nok, kunnskap nok eller noe ønske om å si noe om det, sa politiadvokat Stine Grimstad.

Politiet opplyste overfor VG torsdag at 16-åringen har blitt avhørt. Hans forsvarer forteller at det ennå ikke er gjennomført formelle avhør. Dermed er det fortsatt usikkert om 16-åringen erkjenner straffskyld.

– Vinstra er en liten plass, alle kjenner alle, sa ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune på en pressekonferanse torsdag.

Han oppfordret også innbyggerne om ikke å bruke sosiale medier til å spekulere i årsaker til drapet.

– Politiet er i en startfase

– Politiet er nå i en startfase, de gjør det de skal – å kartlegge all informasjon de får og systematisere det. De gjør kriminaltekniske og taktiske undersøkelser, sier privatetterforsker Jan-Arnt Skjold til VG.

Han sier at noe av det viktigste politiet nå gjør er å kontrollere alle opplysninger de får inn opp mot det de selv får inn.

Skjold forteller at politiet også gjør en viktig jobb med å ta vare på de pårørende.

– I og med at det er et drap som rammer så sterkt på et lite sted mellom unge mennesker, så er det ekstra viktig at politiet tar godt hånd om de pårørende sammen med det kommunale apparatet. Politiet har et viktig ansvar for å ta vare på de pårørende, slik at de forstår hvilke prosesser politiet jobber med, sier politietterforskeren.