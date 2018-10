DRAPSETTERLYST: Makaveli Lindén er etterlyst for drapet på Heikki Bjørklund Lindén (24). Han er fortsatt ikke pågrepet. Foto: Politiet

Dagen før Majorstuen-drapet: Makaveli Lindén opplyste å være i Tyskland

I en sms dagen før Majorstuen-drapet opplyste Makaveli Lindén at han var i Tyskland og at han fryktet folk i Sverige ville drepe ham. Norsk politi sier derimot at han var i Oslo.

Tirsdag formiddag opplyser politiet at Lindén trolig dro hjem til Uppsala nord for Stockholm samme dag som drapet på Majorstuen skjedde.

Samtidig kommer det frem nye detaljer om den drapsettersøkte 20-åringens aktiviteter rett forut for det brutale drapet på Heikki Bjørklund Paltto:

Så sent som i august ble Lindén (20) satt i isolat etter at han skal ha truet ansatte i fengselet under soning.

På dette tidspunktet sonet Lindén en dom på ett år og seks måneder for å ha tatt seg inn vinduet til et kollektiv i Uppsala sentrum, og truet og ranet beboerne med kniv.

Lindén begynte soningen 5. oktober i fjor. 10. august i år ble han løslatt etter å ha sonet to tredjedeler av ransdommen, det tidligst mulige tidspunktet for løslatelse. Dette selv om han hadde truet fengselsansatte og flere ganger var blitt satt i isolasjon.

Det ble satt som vilkår for løslatelsen at Lindén skulle høre fra seg til den svenske kriminalomsorgen, og det ble avtalt at han skulle følges opp med ukentlige tilsyn og at prøvetiden skulle vare ett år.

Men kort tid etter løslatelsen mistet kriminalomsorgen kontrollen på Lindén.



14. oktober, litt over en måned etter løslatelsen, og dagen før drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) i Oslo , opplyste han på SMS at han var i Tyskland, ifølge dokumenter fra den svenske kriminalomsorgen som VG har fått tilgang til.

Sa folk ville drepe ham

Han oppgir også på SMS at «folk vil drepe ham og at han ikke vil risikere sitt liv for et møte» med kriminalomsorgen.

Ifølge Oslo-politiet derimot, skal Makaveli Lindén ha vært på besøk i Oslo i noen dager før drapet. Politiinspektør Grete Lien Metlid ønsker ikke å gi noe mer informasjon om hvem han skulle besøke her, eller hvor mange dager han var i Norge.

– Han har ikke bodd her. Vi vet noe mer om det, men vi går ikke ut med det nå, sier Metlid.

– Han har hatt et sted å sove?

– Vi har hatt opplysninger om det, ja.

15. oktober, dagen for drapet på Bjørklund Paltto, skriver kriminalomsorgen til Lindén at han må ta kontakt med politiet dersom noen truer ham, så de eventuelt kan utrede behovet for beskyttelse. På bakgrunn av opplysningene om at han skulle oppholde seg i Tyskland, opplyser kriminalomsorgen Lindén om at sannsynligheten er stor for at han vil begjært gjeninnsatt i fengsel.

Lindén svarte aldri kriminalomsorgen, og ble deretter etterlyst av svensk politi.

Kan være i et tredje land

Politiet bekreftet i går at Makaveli Lindén dro fra Norge til Sverige, med toget mot Stockholm, klokken 16.56 mandag i forrige uke, samme dag som drapet.

– Vi mener også at han dro videre hjem til Uppsala, men ønsker ikke å si noe mer om informasjon og bevegelser etter dette nå, sier politiinspektør Grete Metlid i en pressemelding tirsdag formiddag.

Det er fortsatt ikke kjent når Heikki Bjørklund Paltto eksakt ble drept, men romkameratene forlot leiligheten ca. 07.50, og han skulle vært på jobb klokken 9.

Makaveli Lindén er siktet for et ran i et garasjeanlegg like ved drapsåstedet. Knivranet skal ha funnet sted mellom 07.30 og 07.40. Rundt klokken 12 fant en av romkameratene Bjørklund Paltto knivdrept i leiligheten.

Det er fortsatt ingen pågrepet i drapssaken.

- Politiet mottar fortsatt tips og opplysninger i saken, men vi kan av polititaktiske årsaker ikke være konkrete eller detaljerte på hva vi foretar oss og hvordan vi jobber for å lokalisere og pågripe den siktede, sier Metlid.

Ifølge svenske Aftonbladet leder sporene nå hverken til Sverige eller Norge, men til et annet land. Både bruk av bankkort og mobiltelefon gir verdifull informasjon for politiet.

– Vi tar selvfølgelig høyde for at han har forlatt Sverige og befinner seg et helt annet sted, sa politiinspektør Grete Lien Metlid under en pressekonferanse søndag.