STORE KREFTER: Det måtte store maskiner til for å rette opp igjen det som naturen veltet med et vindkast på Evenes søndag formiddag. Foto: Paul Urrang Markussen

Gangbro veltet og skadet Norwegian-fly

INNENRIKS 2018-10-21T14:42:16Z

Et Norwegian-fly på Evenes lufthavn er skadet etter at et vindkast tok tak i gangbroen og veltet den inn i flydøren.

Publisert: 21.10.18 16:42 Oppdatert: 21.10.18 16:52

Alle passasjerene var kommet om bord i flyet som skulle gå 1405 fra Evenes lufthavn til Oslo. Da kom et vindkast av de sjeldne og tok tak i gangbroen som var festet til fremre passasjerdør.

– Hele flyet ristet, for den trappen er svær. Når den veltet kom den borti flydøren slik at redningssklien på døren løste seg ut, forteller passasjer Paul Urrang Markussen til VG.

Ingen skadet

Han og de andre passasjerene måtte evakuere flyet, og sitter nå på flyplassen og venter. Ingen ble skadet i hendelsen.

Det tok tid å få den store gangbroen vekk fra flyet, forteller Markussen.

– De måtte bruke to hjullastere og en gaffeltruck for å få løftet den av flyet. Flyet ble tauet vekk, men jeg ser at de ennå ikke har fått igjen døren, sier han.

Det har blåst opp på Evenes i løpet av ettermiddagen. Nå er det regn og mye kastevind.

– Det regner så vinduene vibrerer, og gangbroen står og rister, sier Markussen.

Styrker bemanningen på flyplassen

Når VG snakker med ham halvannen time etter hendelsen, har han ennå ikke fått noen informasjon om hva som skjer videre.

– Det kan jeg bare beklage. Vi forsøker å få passasjene videre så fort som mulig, enten med det samme flyet eller andre fly. Vi kikker på alle muligheter. I en slik situasjon som dette er det mye arbeid å finne ut hva som er skjedd, og utbedre feilen, sier Norwegians presseansvarlige Andreas Hjørnholm.

– Vi styrker bemanningen i terminal slik at vi kan betjene de som venter, men reiseinformasjon må de få fra flyselskapet. Det flyet reiser ikke sørover i dag, regner jeg med, sier Anne Britt Bekken, lufthavnsjef ved Harstad Narvik lufthavn Evenes.