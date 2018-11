MISTET LIVET: De to brødrene mistet livet i ulykken i Meråker i Trøndelag onsdag. Familien har sendt ut bildet. Foto: PRIVAT

Småflyulykken i Meråker: Brødrene Espen Andreas Holdnes Hoff (54) og Stig Harald Hoff (59) mistet livet

INNENRIKS 2018-11-08T16:19:04Z

Det var brødreparet Espen Andreas Holdnes Hoff (54) og Stig Harald Hoff (59) som mistet livet i småfly-ulykken onsdag.

Publisert: 08.11.18 17:19 Oppdatert: 08.11.18 17:51

Det melder politiet i en pressemelding.

Bakgrunn: To omkom i småflystyrt i Trøndelag

Flyvraket er nå fraktet til Kjeller, hvor Havarikommisjonen vil gjøre nærmere undersøkelser, opplyser politiet.

Vraket etter flyet ble torsdag ettermiddag fraktet ut fra ulykkesstedet med helikopter, og de to omkomne ble fraktet til St. Olavs hospital, hvor de vil bli obdusert fredag morgen.

Tor André Weiseth er leder i Værnes flyklubb, som de omkomne var tilknyttet. Han medgir at det er en trist dag.

– Det er veldig trist. Våre tanker går nå til de pårørende, familie og venner. Vi vil forsøke å ta vare på medlemmene våre i dagene som kommer. I går holdt vi åpent hus i klubblokalene på Værnes. Det tror jeg mange satte pris på, forteller Weiseth til VG.

Han opplyser videre at flyet ikke var i klubbens, men i privat eie. Den ene av de omkomne brødrene var ansatt i Widerøe.

– De fleste av oss har dette kun som en hobby, men han var i tillegg profesjonell flyver og var svært erfaren, sier Tor André Weiseth.

Det var klokken 15.42 onsdag at politiet ble varslet om at flyet hadde utløst nødsignal. Vraket ble deretter funnet i ulendt terrent klokken 17.42 onsdag.

Tilstanden til de to som var om bord var lenge ukjent, men det ble bekreftet at de hadde omkommet like før klokken 19.00.

Flyet skulle etter planen til Meråker flyplass, som ligger rundt 50 kilometer fra Trondheim lufthavn Værnes.

– Vi vet ennå ikke hva som er årsaken til ulykken, det skal havarikommisjonen undersøke, sa Kjetil Hagen redningsleder ved redningsentralen Sør-Norge til VG onsdag kveld.