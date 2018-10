KOBLES TIL STORAKSJON: I slutten av september ble broer og fergeoverganger i Danmark stengt i forbindelse med en massiv politiaksjon. Her på Storebæltbroen mellom Sjælland og Fyn ble bilene kontrollert. Foto: : Mads Claus Rasmussen / Ritzau scanpix

Dette er den drapsplan-siktede norskiraneren: – Hyggelig og velutdannet

INNENRIKS 2018-10-31T14:40:17Z

Den norsk-iranske mannen som er pågrepet i Danmark for attentatplaner, beskrives som en omgjengelig person.

Publisert: 31.10.18 15:40 Oppdatert: 31.10.18 15:52

Tirsdag bekreftet den danske etterretningstjenesten PET at en norsk statsborger med iransk opphav er siktet for å samle etterretning om lederen av en opposisjonsgruppe med sikte på å ta ham av dage.

Mannen som nå sitter varetektsfengslet i Danmark er i slutten av 30-årene og bosatt på det sentrale østlandsområdet. Han har registrert flere enkeltmannsforetak og står som stifter og leder av en forening.

Ifølge Ekstrabladet ble han etterlyst og varetektsfengslet «in absentia» allerede 5. oktober. Han ble pågrepet i Göteborg 21. oktober og varetektsfengslet bak lukkede dører i Københavns Byrett 22. oktober.

Norsk-iraneren oppgir selv at han har en mastergrad innen IT fra hjemlandet og at han er ansatt som seniorutvikler for et større internasjonalt IT-selskap med kontorer i Oslo.

Mannen er skilt og ifølge VGs opplysninger har han flere barn. Han har bodd i Norge i en årrekke.

VG har snakket med flere personer som den siste tiden har hatt kontakt med den nå drapsplan-siktede mannen.

De beskriver ham som en «helt vanlig person» som fremsto velutdannet og intelligent. Han blir omtalt som hyggelig, men også som en som ikke gjorde så mye ut av seg.

Bygger på mer en saken mot norskiraneren

PET mener norskiraneren tok bilder og rekognoserte ved boligen til lederen i den iranske opposisjonsgruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz). Lederen for gruppen er under beskyttelse av dansk etterretning.

Rekognoseringen skal ha foregått i perioden 25.–27. september. Den pågrepne skal ha blitt oppdaget av dansk etterretning mens han holdt eksillederens hjem under observasjon.

Ifølge PET er anklagene om et iransk drapskomplott bygget på mer enn saken mot norskiraneren.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Danske myndigheter uttalte etter pågripelsen at de anser saken som svært alvorlig.

– Iran utviser en het uakseptabel atferd, og det er en atferd vi skal ta et oppgjør med, sa den danske utenriksministeren Anders Samuelsen tirsdag kveld.

Som en konsekvensen har Danmark tilbakekalt ambassadøren i Teheran, og den iranske ambassadøren til Danmark er kalt inn på teppet.

Skal ha planlagt attentat

Pågripelsen ses i sammenheng med en stor politiaksjon i Danmark den 28. september ble flere broer og fergeavganger stengt i flere timer. Det førte til massive køer blant annet ved Storebæltsbroen og Øresundsbroen mellom København og Malmö, som varte det meste av ettermiddagen.

Under aksjonen etterlyste dansk politi en Volvo med svenske skilter, men det viste seg kort tid senere at kjøretøyet ikke hadde noe med saken å gjøre.

Ifølge danske DR Nyheder skal PET, ha fryktet et angrep på en gruppe eksiliranere, knyttet til AMSLA, med tilhold i Ringsted sentralt i landet

Gruppen var på det tidspunktet i nyhetene, da regimet i Iran hadde utpekt dem som ansvarlige for terrorangrep mot en militærparade i den iranske byen Ahvaz den 22. september. Forskjellige grupper, deriblant AMSLA, kjemper for uavhengighet i dette området.

I pressemeldingen fra tirsdag kveld fremgår det at PET undersøker hvorvidt AMSLA-medlemmene i landet har brutt dansk straffelov ved å bidra til terrorangrepet i Iran.

Hva er AMSLA? * Gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (AMSLA) kjemper for at det sørvestlige Iran skal løsrives og bli en egen nasjon. * Gruppen mener at iranske myndigheter sto bak et angrep på en militærparade 22. september, der minst 25 mennesker omkom. * I etterkant av angrepet ble den danske, nederlandske og britiske ambassadøren i Iran innkalt til et hastemøte i Teheran, fordi iranske myndigheter mente at alle de tre landene huser medlemmer av gruppen. Kilde: Danmarks radio