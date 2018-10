INGEN REDNING: Ingunn Karijord fra Møre og Romsdal er den eneste delegaten som vil stemme blankt på KrFs landsmøte. Og hun nekter å bytte side for å redde Knut Arild Hareide. Foto: Privat

Bare én av KrFs 190 delegater skal stemme blankt. Hun nekter å redde Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareides siste håp på landsmøtet er at noen av delegatene bytter side. Ingunn Karijord er den eneste delegaten som hverken er rød eller blå – men hun nekter å stemme med Hareide.

Hareide har tapt kampen om delegatene og blå side har klart flertall før fredagens landsmøte . Hareide har imidlertid ikke erkjent nederlaget og gitt opp. Han håper noen blå og usikre delegater kan bytte side i det hemmelige valget .

I Møre og Romsdal finnes det en KrF-delegat som ingen annen. Ingunn Karijord er den eneste av de 190 delegatene i KrF som ikke har flagget til rød eller blå side.

Hun er gul - ultragul - og vil stemme blankt eller nekte å stemme når KrF skal gjøre sitt skjebnevalg. Hun mener KrF bør bli i opposisjon, der de er i dag.

– Uansett om det blir helt jevnt på landsmøtet og din stemme er den som avgjør dette, så vil du avstå fra å stemme rødt eller blått?

– Ja, understreker Karijord.

– Nå har jeg gått så høyt ut med mitt standpunkt og jeg vet at jeg har folk i ryggen som er glad for det, sier KrF-delegaten.

Kan avgjøre Hareides fremtid

Blå leder over rød side med 99 mot 90 delegater . Ettersom Karijord har varslet at hun skal stemme blankt, må rød eller blå side teknisk sett bare få 95 delegater for å få flertall på landsmøtet.

Hareide har ifølge VGs kilder varslet internt at han vil gå av hvis han taper, og dermed mener flere på rød side at valget blir et spørsmål om partilederens fremtid .

– Jeg vil ikke i regjering med Frp. Men jeg bor samtidig i veldig sosialistiske Sunndal og sliter med den makten Ap har her nå. Og jeg synes det går for fort, sier Karijord til VG.

– Jeg mener det har vært bedre om Knut Arild hadde kommet med synspunktet sitt i høst, så hadde vi fått tiden frem til våren på å ta et standpunkt. Nå føler jeg at det blir veldig forhastet, sier hun.

KrF har så langt lagt opp til å stemme på denne måten:

1. De 190 delegatene skal først stemme over om KrF skal gå i regjering eller ikke. Der vil Karijord stemme nei.

De 190 delegatene skal først stemme over om KrF skal gå i regjering eller ikke. Der vil Karijord stemme nei. 2. Hvis flertallet faktisk vil gå i regjering, må alle de 190 velge om de skal gå inn i en rød eller blå regjering. Men det er her Karijord er den eneste som nekter å stemme – eller vil stemme blankt.

Karijord mener det er udemokratisk at de som ikke vil i regjering likevel skal tvinges til å velge mellom en rød og blå regjering.

– Hvordan oppleves det å være den eneste som har valgt din retning, av 190 stykk?

– Det er litt spesielt. Jeg føler at folk har blitt dyttet i den ene eller andre retningen. Og det er også en grunn til at jeg har inntatt dette prinsippet mitt. Det er blitt liten åpning for å stå i opposisjon, og det trigger meg, sier Karijord til VG.

Hareides støttespillere prøver nå å overtale delegater til å bytte side. Men Karijord sier ingen har prøvd å vinne over henne.

– Nei, det er det ikke. Det er ingen som har tatt kontakt med meg for å overtale meg til det. Fylkeslederen her har prøvd å overtale meg mot blå side, men ellers er det ingen som har tatt kontakt med meg, sier Karijord.