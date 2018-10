Stoltenberg om russisk missiltest: Tror de vil opptre ansvarlig

INNENRIKS 2018-10-30T10:04:32Z

BYNESET (VG) Natos generalsekretær Jens Stoltenberg legger vekt på at Trident Juncture er nødvendig for å ivareta alliansens troverdighet.

Publisert: 30.10.18 11:04 Oppdatert: 30.10.18 11:28

Stoltenberg møter verdenspressen i Trondheim tirsdag.

– Denne øvelsen er ikke rettet mot noen og er utelukkende for forsvar. Styrkene skal trene på å jobbe i krise og konflikt, sier han.

Forsøker å senke spenningen i nordområdene

– NATO jobber for å senke spenningen i nordområdene. Situasjonen her er utfordrende, sier Stoltenberg.

Han legger til at man har sett en økende russisk tilstedeværelse i Arktis.

Stoltenberg avviser likevel at vi nå er tilbake til den kalde krigen.

– Nei, men den beste måten å bevare freden på, er å styrke det kollektive forsvaret.

Vil følge den russiske øvelsen

Mandag kom nyheten at Russland skal gjennomføre en missiløvelse utenfor Møre torsdag, fredag og lørdag.

Generalsekretæren avviser at det er problematisk.

– Nasjoner trener ofte i nærheten av hverandre uten at det skaper problemer. Jeg håper og tror at russerne vil opptre ansvarlig og følge reglene, sier Stoltenberg.

Nato kommer til å følge med på den russiske øvelsen, forsikrer generalsekretæren.

Stoltenberg sier videre at Nato har invitert russiske observatører til å overvære øvelsen og brifet dem om øvelsen gjennom Nato-Russland-rådet.

– De kan snakke med styrker og soldater, og de kan fly over.

– Russland har ikke invitert observatører til noen øvelser siden den kalde krigen, sier generalsekretæren.

– Uproblematisk så lenge reglene følges

Admiral Curtis Scaparrotti, amerikaneren som er NATOs øverstkommanderende og sjef for de amerikanske styrkene i Europa, sier at han ikke er bekymret for den russiske varslede øvelsen på Mørebanken:

– Dette håndterer vi. Det er internasjonalt farvann. Så lenge alle følger reglene så skal dette være uproblematisk.

– Har russerne fulgt reglene hittil?

– Ja det er mitt inntrykk. Jeg er ikke kjent med noen episoder, sier han til VG.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og NATO-sjef Jens Stoltenberg skal overvære NATOs store styrkedemonstrasjon utenfor Trondheim senere tirsdag. Bakke-Jensen takket Stoltenberg for at han "tok med så mange venner" fra NATO til den store øvelsen Trident Juncture med 50 000 soldater som nå er godt i gang i Midt-Norge.

– Bortsett fra kalde tær, fingre og neser, har vi lyktes med å flytte store styrker sammen, sier Bakke-Jensen.