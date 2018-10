1 av 4 TAPTE: Blå side har nå fått flertall. Knut Arild Hareides siste håp er at noen blå delegater bytter side - eller at det blir skriftlig valg og noen blå delegater stemmer rødt i hemmelighet. Frode Hansen

Hareide har tapt flertallet: Blå side tar fem delegater i Østfold

2018-10-30

JELØY (VG) Nå er det aller siste delegatvalget i KrF gjort og blå side har fått flertall. KrF-leder Knut Arild Hareide gikk på nok et nederlag i Østfold.

Publisert: 30.10.18 22:04

På Jeløy valgte Østfold KrF 3 røde og 5 blå delegater.

Allerede før møtet startet var det klart at Hareide ikke ville greie å hente inn flertallet. Men nå er det endelig at blå side har flertall.

Alle delegatene fra KrFs ulike fylkesårsmøter er nå valgt og stillingen er slik:

Blå side har 99 delegater - rød side har 90.

Tre av delegatene fra Østfold vil helst ikke gå inn i noen rød eller blå regjering, men forbli i opposisjon. På landsmøtet tvinges disse tre imidlertid til å velge enten rødt eller blått.

Etter en avstemning i Østfold ble det besluttet av to av disse tre da måtte stemme blå. Dermed ble det 3 røde og 5 blå delegater totalt.

Hareide: - Overhodet ikke gitt opp

Hareide forlot Østfold-møtet før delegatvalget. Men på spørsmål om han ville erkjenne nederlag hvis blå side to tok delegater eller mer, svarer han:



- Jeg ser at blå side ligger an til å ha flere mandater enn det jeg har på nåværende tidspunkt, men det er og mange delegatene som reelt sett ikke har bestemt seg endelig, sier Hareide.

Hareide håper til det siste at noen av de blå delegatene vil snu og gi ham flertall likevel. Det er hans siste mulighet. Eller at det blir skriftelig valg på fredag og at noen blå delegater stemmer rødt i hemmelighet.

– Og det er en gang sånn at dette ikke er Melodi Grand Prix hvor man ringer inn stemmene og så stemmes det. Vi har behov for å ha vårt landsmøte. Og det er der valget skjer, sier Hareide til VG.

- Selv om jeg ser at det er større sannsynlighet for at jeg taper enn at jeg vinner akkurat nå, har jeg overhodet ikke gitt opp, sier KrF-lederen.