REAGERER: Lena Sjøl (21) opplever det som urettferdig å ha blitt fratatt førerkortet etter en enkeltstående besvimelse i sommer, hvor legene ikke finner årsaken. Foto: Tours in Iceland

Lena (21) besvimte én gang – ble fratatt førerkortet i ett år

Legene finner ikke noe galt med Lena Sjøl (21). Likevel ble hun fratatt førerkortet i ett år etter at hun besvimte i sommervarmen.

Det var på en av de varmeste sommerdagene i juli at Lena Sjøl fra Sande i Vestfold slappet av på sofaen, etter et hektisk skift på sykehjemmet hvor hun jobber ved siden av studiene.

– Jeg kjente plutselig at det ble tungt å puste. Kjæresten min fikk ikke kontakt med meg og ringte etter ambulanse, forteller 21-åringen til VG.

På Drammen sykehus tok legene alle mulige tester, men fant ingenting galt med 21-åringen.

Hun ble på sykehuset over natten til observasjon, og kunne dra hjem dagen etter.

– Det var da jeg fikk beskjed om at jeg var fratatt føreretten i 12 måneder, forteller hun til VG.

Har aldri merket noe siden

Når Sjøl er ute i praksis, er hun svært avhengig av bil, på grunn av dårlig kollektivtilbud der hun bor.

Hun sier hun derfor har måttet belage seg på at venner og familie kan kjøre henne rundt.

– Etter at jeg kom hjem fra sykehuset, har jeg følt meg helt fin, og har ikke merket noe siden. Jeg og fastlegen min har sammen kommet frem til at besvimelsen må ha skyldtes at jeg ofte har det veldig travelt på jobb, slik at det gjerne blir kaffe istedenfor mat, og at det i tillegg var en svært varm dag, forteller hun.

Ifølge dokumentasjon VG har fått tilgang på, viser undersøkelser gjort i ettertid, både MR-skanning og test for epilepsi, heller ikke tegn til at det feiler 21-åringen noe.

– Burde være mer skjønn

Sjøl mener det er urettferdig at reglene skal være så strenge, og mener det potensielt kan føre til at folk vegrer seg for å oppsøke helsehjelp i situasjoner de føler seg dårlig.

– Jeg driver med styrkeløft på internasjonalt nivå, og er vant til å presse kroppen hardt. Jeg har ikke merket noe hverken før eller siden, forteller hun, og legger til:

– Det burde vært litt mer skjønn i slike saker. Jeg opplever regelverket for strengt, og føler det er like sannsynlig at hvem som helst andre svimer av i trafikken, som at jeg skal gjøre det igjen.

Nytt og strengere regelverk

Assisterende fylkeslege i Vestfold, Bjørg Klemetsdal, forteller til VG at det er mange som opplever regelverket urettferdig, men at det er der for en grunn.

– Leger, psykologer og optikere, har en plikt til å melde fra hvis de mener at det kan være en trafikksikkerhetsrisiko at en person har førerkort. Dette er knyttet opp mot en forskrift om førerkort som er to år gammel. Denne forskriften er veldig spesifisert på hva som skal til for å kunne kjøre bil, og hvilke forhold som gjør at man ikke kan kjøre, og hvor lenge man må avvente, forteller hun.

Hun opplyser at ifølge regelverket vil en person som opplever en enkeltstående besvimelse eller bevissthetsforstyrrelse kunne miste førerkortet i seks måneder, og ved gjentatte episoder, i opptil ett år.

– Hun har anledning til å klage på det. Da ser vi på saken en gang til, og vurderer vi at bestemmelsen står ved lag, sender vi saken til Helseklage, som vurderer saker for hele landet, forteller Klemetsdal.

Etter seks måneder eller et år, kan førerkortet bli gitt tilbake etter en helseattest fra fastlegen, såfremt det ikke har forekommet nye episoder.

Ikke unikt

– Tenker du at reglene har blitt vel strenge?

– Nei, vurderingen gjøres av den legen som sender meldingen til Fylkesmannen, og i denne saken er det tydeligvis blitt vurdert at hun kunne utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Når fylkesmannen har mottatt informasjonen fra legen, så tolker fylkeslegen den medisinske informasjonen og ser det opp imot forskriften. Skal pasienten bli fratatt førerkortet får politiet beskjed, og pasienten et brev i posten om å levere inn sitt sertifikat, forklarer Klemetsdal.

Sjøl forteller at hun for to uker siden har sendt inn en søknad, der hun ber om å få tilbake førerretten etter seks måneder.

– Jeg er sunn og frisk. At det skal være så strengt, gir ikke mening i mitt hode, sier Sjøl.

Opplever pågang

Advokat Vidar Sinding, som har spesialisert seg på saker der personer er fratatt førerretten av ulike årsaker, forteller til VG at Sjøls problem er langt fra unikt.

– Det er et klassisk problem. Forskriften skiller jo mellom kjent og ukjent årsak, og tapsperioden kan være veldig forskjellig avhengig av det, forteller han.

Advokaten opplever større pågang av slike saker etter at forskriften ble strammet inn.

– Dette er fastlegenes domene. Men om det er en engangshendelse, mener vi at man ikke bør bli fratatt førerretten, sier Sinding.