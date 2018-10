Demonstrerer mot endring i abortloven: – Blir brukt som lokkemiddel for KrF

INNENRIKS 2018-10-29

Oslo Ap, AUF og Senterungdommen er blant organisasjonene som deltar i abortdemonstrasjonen mandag.

Publisert: 29.10.18 17:35

Bakgrunnen for demonstrasjonen er statsminister Erna Solbergs (H) uttalelse om at hun er villig til å forhandle endringer i abortloven , dersom KrF ønsker plass i hennes regjering.

Høyre-lederen er altså klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort. Dette har skapt reaksjoner, og mandag ettermiddag er det demonstrasjoner i både Oslo, Bergen og Stavanger.

– Det er feil å innskrenke abortloven. Kvinner selv skal bestemme over egen kropp, og dette er et tydelig angrep på dagens abortrettigheter, sier AUF-leder Ina Libak til VG.

Skuffet over Solberg

AUF er en av organisasjonene som stiller seg bak demonstrasjonen. På spørsmål om hva Libak tenker om at Ap ikke er tilsluttet, svarer hun:

– Arbeiderpartiet har sagt tydelig at de ikke vil forhandle om abortloven, så her er det Erna Solberg som åpner for å bruke abortloven som et kort for å få fortsette å styre. Det er jeg veldig skuffet over.

– Er du skuffet over at Ap sentralt ikke har stilt seg bak?

– Det bekymrer meg ikke at de ikke er tilsluttet, så lenge de er tydelige på at vi står på det vi mener politisk. Oslo Ap og vi er tilsluttet, sier Libak.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier de takket ja til å støtte opp om denne markeringen siden den er i tråd med deres politikk. At Ap ikke er tilsluttet, har han ikke reflektert over.

– Siden det er et arrangement i Oslo var det naturlig for oss. Men jeg registrerer at partisekretær Kjersti Stenseng har uttalt at dette er den samme politikken som Ap har, sier Jacobsen.

Kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen sier til VG at det er godt kjent at Ap slår ring om dagens abortlov.

– Vi legger til grunn at et bredt flertall på Stortinget står for samme syn. Det er fritt fram å delta på markeringer for dette.

Reagerer sterkt på Høyre

Demonstrasjonen skjer samme kveld som KrF kan avgjøre retningsvalget ved at 23 nye delegater skal velges i Oslo, Akershus og Vestfold.

Senterungdommen-leder Ada Johanna Arnstad sier de er dypt bekymret over at abortloven blir brukt som en kasteball i politisk spill.

– Det er den alt for viktig til. Vi reagerer sterkt på Høyre som spiller frem denne saken for å lokke KrF, men også på de i ungdomspartiene som vil utvide loven. Dette åpner for at abortrettighetene kan forhandles avhengig av regjering, i stedet for det viktige konsensus som støtter opp om abortloven i dag, sier hun.

– Jeg ser det ikke som dramatisk at Sp ikke stiller seg bak. Flere av dem som har stilt seg bak markeringen er tilhengere av å utvide abortloven, noe som hverken Sp eller Senterungdommen står for, fortsetter Arnstad.

Vil ikke kompromisse på abort

Hun sier videre at KrF og Sp står hverandre nære og kan få stort gjennomslag sammen.

– Men Sp kommer ikke til å akseptere at abortloven blir brukt som et lokkemiddel eller forhandlingskort, og vil markere vår reaksjon på det. Det tror jeg KrF kan respektere.

På spørsmål fra VG om demonstrasjonen kan gjøre det vanskeligere for KrF å velge å gå til venstresiden i retningsspørsmålet, sier Libak i AUF:

– Vi vedtar ikke politikk basert på hva andre partier mener om det. Politikk er for viktig til å handle om samarbeid med KrF – det er folk sine liv det er snakk om. Og i alle fall på viktige prinsipielle spørsmål som abort.

– Vi må stå for det vi mener er riktig. Om vi hadde sagt nei til å stille oss bak demonstrasjonen, kunne du spurt oss om det var av strategiske grunner, sier Jacobsen i Oslo Ap.

Libak, Jacobsen og Arnstad er alle bortreist og opptatt med møter, og går derfor ikke i demonstrasjonen selv.

I tillegg til Oslo Ap, AUF og Senterungdommen, er også SV, Oslo SV, Sosialistisk Ungdom, Rødt, Rødt Oslo, Rød Ungdom og Unge Venstre tilsluttet demonstrasjonen.