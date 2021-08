I ANGREPSMODUS: Venstre-leder Guri Melby peker ut Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum som sin hovedmotstander i valgkampen. Foto: Rodrigo Freitas

Melby med Vedum-angrep: − Vi får norgeshistoriens mest byfiendtlige regjering

TRONDHEIM (VG) Venstre-leder Guri Melby starter valgkampen med et frieri til byene – og et kraftig angrep på Senterpartiet. – Venstre har glemt røttene sine, svarer Trygve Slagsvold Vedum.

Av Andreas Haakonsen og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er redd for at vi får norgeshistoriens mest byfiendtlige regjering hvis Senterpartiet får stor innflytelse. Det ser også ut som Ap har gjort knefall for dette distriktsfrieriet til Vedum, sier Guri Melby.

VG møter Venstre-lederen under matfestivalen i Trondheim. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er til stede på samme festival – og får omvisning og smaksprøver noen meter bortenfor.

Nå peker Venstre-lederen ut Vedum og Senterpartiet som sin hovedmotstander under årets valgkamp.

– På mange viktige saker står de for det motsatte av oss, og de lager en motsetning mellom by og land som jeg mener veldig dumt, sier Melby.

MØTTES: – Velkommen til Trøndelag, sa Venstre-leder Guri Melby til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under matfestivalen i Trondheim. Melby er fra Orkdal i Trøndelag, mens Vedum er fra Ilseng i Hedmark. Foto: Rodrigo Freitas

– Kan ikke opprettholde alle grendeskoler

Løftene til Vedum om å gi mer til distriktene, vil føre til at byene får mindre, mener Melby.

– Alt han snakker om som han ønsker seg i distriktene, tror jeg alle kan være for. Som at du ikke skal legge ned grendeskoler og at du skal ha mer politi. Spørsmålet er hvordan du skal få det til. Det koster penger. Hvis du skal ha flere politifolk på bygda, må du ta dem fra et sted, sier Melby.

Melby sier at hun er redd for hva et nytt flertall med Sp vil gjøre – særlig etter pandemien der byene har blitt rammet hardest.

– Det er unger i Groruddalen som har vært hjemme i ukevis i stedet for å være på skolen. Vi må ha fokus på dem. Da kan vi ikke bruke alle pengene på å opprettholde absolutt alle grendeskoler i hele landet, sier Melby.

– Jeg er veldig nysgjerrig for hva han vil gjøre for å unngå at byene blir hardt rammet av hans politikk, legger hun til.

NAM: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk smakt på mye mat fra Trøndelag under matfestivalen i Trondheim. Foto: Rodrigo Freitas

Vedum: – Vil kutte i ufornuftige ting

Senterparti-lederen avviser beskyldningene fra Melby om at han vil stå for norgeshistoriens mest byfiendtlige regjering.

– Med Høyre, Venstre og Frp, som har styrt de siste årene, har mange av reformene handlet om hvordan man skal løse Oslo sentrum sine utfordringer. Vi må selvfølgelig ha en politikk for Oslo sentrum, men vi må også ha en politikk for hele Norge, sier Vedum til VG.

– Men dere vil omprioritere penger fra byene til distriktene?

– Vi vil også ha en satsing på bygdene. Jeg har hatt et tydelig utspill denne uken om at å bruke 40 milliarder kroner på nytt regjeringskvartal, er helt ekstrem pengebruk. Jeg er opptatt av at man skal kutte i unødvendig pengebruk.

– Så det vil bli mindre statlige penger til de store byene med Senterpartiet?

– Nei, vi vil kutte i ufornuftige ting, som regjeringsbygget til 40 milliarder. Så må vi også prioritere små og store steder rundt omkring i Norge – og ha en avgiftspolitikk som er tilpasset hele landet. Så er vi uenig i deler av bypolitikken til Venstre, som å forby vanlige folk å bruke en tradisjonell bil i en by, sier Vedum og peker på en fossildrevet bil bak seg.

KLINSJ: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Venstre-leder Guri Melby, stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) og Sp-nestleder Ola Borten Moe. Foto: Rodrigo Freitas

– Venstre har glemt røttene sine

– Har byfolk noe å frykte hvis Sp får makt?

– Jeg tror veldig mange byfolk blir glade om Sp får makt. I Oslo handler det om å ha et reelt nærpoliti som kjenner lokale forhold, eller å bevare Ullevål sykehus. Vi må se hele Norge, ikke bare ha den Venstre-MDG-Høyre-tenkningen som har vært de siste årene, sier Vedum.

Sp-lederen sier at Venstre er et parti som har glemt mye av sine røtter.

– For eksempel var det Venstre som sammen med Høyre med tvang lagde regionen Viken, uten å lytte folk. Tradisjonelt var Venstre opptatt av opprør mot embetsmannsstaten. Nå har de blitt den største forsvareren av helseforetak og at de som sitter på toppen vet best, sier Vedum.