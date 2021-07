Drapet ved Rådhuset: Siktede og avdøde dømt i grov tyverisak

Høsten 2018 var den drapssiktede mannen og avdøde tiltalt i samme straffesak. Da hadde de sammen begått en rekke grove tyverier i Oslo-området.

Det var mandag klokken 17.44 at politiet fikk melding om skyting ved Rådhuset i Oslo. Kun minutter senere var en mann pågrepet. Han hadde selv varslet politiet.

Senere på kvelden bekreftet politiet at én mann var død etter skytingen.







Ifølge VGs opplysninger er den drapssiktede en 41 år gammel mann fra østlandsområdet, og avdøde en 39-åring fra Oslo. De to mennene skal tidligere ha hatt et vennskapelig forhold. De er begge såkalte kjenninger av politiet, og i 2018 møtte de begge i Oslo tingrett tiltalt for en lang rekke grove tyverier.

Den nå drapssiktede mannen ble dømt til 2,5 års fengsel for 19 grove tyverier. Avdøde ble dømt til ett år og fire måneders fengsel for ti tyverier.

Dyre butikker

De ble den gang avslørt fordi vitner hadde sett en mørk BMW i forbindelse med et innbrudd i en kashmir-forretning i Bygdøy allé. Noen dager senere hadde politiet stoppet BMW-en, hvor 41-åringen og nå avdøde befant seg.

I bilen fant politiet to kniver, et elektrosjokkvåpen, noe narkotika, samt en mengde brytningsverktøy i bilens bagasjerom, med ferske merker og glass, står det i dommen fra Oslo tingrett.

De to mennene ble varetektsfengslet. Få dager etter at de ble løslatt, gikk innbruddsalarmen hos den luksuriøse klesbutikken Tatler på CC Vest, da en rute ble knust.

Ingenting ble stjålet, og butikken fikk satt inn en midlertidig rute. Natten etter forsøkte noen på nytt å ta seg inn i butikken. Det ble funnet blodspor på knust glass på stedet, som senere ga treff på 41- åringens DNA-profil.

Tiltalen mot de to mennene lød totalt på verdier til nær 400 000 kroner.

Politiet mente mennenes tyverivirksomhet hadde et profesjonelt preg. Begge mennene erkjente seg skyldig etter tiltalen da de møtte i retten.

Mette Yvonne Larsen er oppnevnt som forsvarer for siktede. Hun opplyser til TV 2 at hun har snakket med klienten, og at han vil la seg avhøre tirsdag.

– Kilte seg

Mandag kveld sto en sort Saab med et kulehull igjen i Tordenskiolds gate. Vitner har fortalt til VG at våpenet til gjerningsmannen kilte seg, og at det så ut til at han forsøkte å avfyre flere skudd mot avdøde.

VG får opplyst at en annen mann, bileieren, også var til stede, men at han kun var vitne til skytingen. Han er så langt ikke siktet i saken.

Folk skal ha løpt i panikk fra stedet under skyteepisoden. En patrulje fra beredskapstroppen var på stedet etter få minutter, og fikk pågrepet mannen.

I kveldstimene mandag gjorde kriminalteknikerne sine undersøkelser på stedet.

KULEHULL: Her ser man kulehullet i vindusruten på bilen hvor avdøde satt. Foto: Fredrik Hagen

– Vi knytter ham ikke til noe spesifikt, men kan bekrefte at han er kjent for politiet fra tidligere, sa leder Grete Lien Metlid i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, på spørsmål om hva slags type forhold politiet kjenner siktede fra.

Politiet vet foreløpig ikke mer om motivet eller hva som skjedde i forkant av hendelsen.

– Men dette er ikke knyttet til noe pågående eller konflikter som er kjent for politiet fra tidligere, sa Metlid.