MILLIARDÆRBESØK: Statsminister Erna Solberg besøkte torsdag laksemilliardæren w i Salmar på Frøya i Trøndelag. Foto: Terje Bringedal

SV-topp refser laksemilliardær: − Uhorvelig frekt

Laksemilliardæren Gustav Witzøe vil helst slippe å betale formuesskatt, men får umiddelbart kritikk fra SVs Kari Elisabeth Kaski og Aps Hadia Tajik.

Norges sjette rikeste, Gustav Witzøe, advarte torsdag mot en rødgrønn økning av formuesskatten – og sier det kan komme en dag der det blir aktuelt for familien å flytte til utlandet for å unngå skatten.

Ifølge Kapital var Witzøe god for 33,5 milliarder kroner i 2020.

– Dette er uhorvelig frekt av Witzøe. En mann som har tjent milliarder på norske naturressurser, på laksen og fjordene våre, truer altså med å flytte ut av landet framfor å skulle bidra til fellesskapet han har blitt så rik i, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til VG etter å ha lest milliardær-intervjuet.

Ber ham selge

Witzøe sier til VG at formuesskatten tapper bedrifter for ressurser og er negativt for arbeidsplassene.

Han sier at en nær fordobling, som foreslått av Arbeiderpartiet, ville betydd en halv milliard i ekstra skatt - og sier at en utenlandsk eier ville sluppet denne skatten.

– Witzøe bekrefter her at han selv vil unngå å bruke penger på å investere i eget selskap og skape flere arbeidplasser og verdier, fordi han heller vil beholde hele sitt eget og sønnens eierskap i selskapet. Hvis det er helt umulig å betale formuesskatt fordi han ikke har de pengene tilgjengelig får han selge litt av selskapet, sier Kaski.

VG har kontaktet Gustav Witzøe for en kommentar, men han har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

FREKK MILLIARDÆR: Kari Elisabeth Kaski mener at Gustav Witzøe bør betale formuesskatten og selge deler av selskapet om nødvendig. Foto: Terje Bringedal

– Kan ikke melde seg ut

Aps nestleder, Hadia Tajik, mener er sterkt kritisk til at Witzøe truer med å flytte formuen ut av Norge for å spare penger.

– Rikfolk kan ikke melde seg ut av spleiselaget, Witzøe, skriver hun i en e-post til VG.

– Jeg synes veldig lite om at en familie som har bygget sin enorme rikdom på våre felles, norske naturressurser truer med å flytte ut fordi de må bidra til fellesskapet, legger hun til.

Hun mener at Witzøe heller burde være takknemlig.

– Witzøe bør være takknemlig for de mulighetene som landets ressurser har gitt ham, og gi tilbake til fellesskapet - for økt verdiskaping og mindre forskjeller, sier hun.

MØTTE VG: Gustav Witzøe er sterkt kritisk til en økning av formuesskatten, som han mener er konkurransevridende til fordel for utenlandske eiere i Norge. Foto: Terje Bringedal

Flere milliardærer

Hadia Tajik sier at Norge har fått flere milliardærer under Erna Solberg, men mener at vanlige folk ikke har holdt tritt.

– Witzøe sier selv at han må betale en halv milliard mer i skatt, men bare veksten han har opplevd i formue siden 2013 tilsvarer rundt 30 milliarder, eller en tidobling, på åtte år under Erna Solbergs regjering, skriver Tajik.

Hun sier at rikfolk bør bidra mer til velferden i fellesskapet som har gjort trikdommen deres mulig.

– Jeg skulle ønske at Høyre også forsto betydningen av dette, skriver hun.

– Skatteplanlegging som dette er en stor utfordring for skattesystemet og velferdssystemet vårt, fordi det er tuftet på at alle skal bidra etter evne. Vi må gjøre det vi kan for å tette hullene i skattesystemet som gjør at de med mest kan snike seg unna det som skal være felles spilleregler, der de med mest bidrar mest, legger hun til.