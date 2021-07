180 GRADER: Rådene for munnbindbruk på offentlig sted endret seg fullstendig for fullvaksinerte amerikanerne på tirsdag. Nå anbefales det likevel munnbind i områder med betydelig eller høy smitte. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

FHI endrer ikke munnbind-råd for fullvaksinerte

I USA har debatten rast om munnbind for fullvaksinerte rast i sommer. FHI står på at fullvaksinerte ikke skal ha unntak.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

To måneder etter de amerikanske folkehelsemyndighetene CDC sa at fullvaksinerte kunne droppe munnbind innendørs, ba de tirsdag folk om å ta dem på igjen. De anbefaler nå fullvaksinerte å bruke munnbind innendørs på offentlig sted – i områder med betydelig eller høy smitte.

Grunnen: Fremveksten av delta-varianten.

Siden midten av april har det ikke vært et nasjonalt råd om bruk av munnbind i Norge. FHI mener det ikke er nødvendig å anbefale munnbind i kommuner med lav smitte. Og selv om delta-varianten nå er dominerende i Norge og smitten er stigende i flere kommuner, har svært mange kommuner lav eller ingen smitte.

FHI mener munnbind kan være et aktuelt tiltak i kommuner med høyt smittepress, i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst én meter avstand.

Men de har ikke sagt at fullvaksinerte og beskyttede bør unntas fra slike råd. Og vil det heller ikke nå.

– Kan fullvaksinerte ta litt lettere på dette med munnbind enn uvaksinerte og folk med én dose?

– Fullvaksinerte har en lav risiko for å bli smittet og dermed også redusert sjanse for å bli syk og smitte andre. Men, vi ser at noen veldig få, omtrent 0,03 prosent av de fullvaksinerte utvikler covid-19, skriver FHI-seksjonsleder Hanne-M. Eriksen-Volle i en e-post til VG.

Ifølge siste ukesrapport fra FHI har 708 personer (0,04 prosent) fått påvist corona blant dem som regnes som fullvaksinerte.

– De fullvaksinerte som blir smittet av covid-19 har ofte ingen eller milde symptomer, men kan føre smitte videre til andre. Av den grunn har vi enda ikke endret råd om munnbind, skriver hun videre.

Opp til kommunene

Det er opp til kommunene å innføre krav og anbefaling om munnbind. Oslo kommuner sier fortsatt at reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde én meters avstand. Lødingen kommune gir sammen med sine nabokommuner en sterk anbefaling om bruk av munnbind på offentlige steder og på transport.

– Er det aktuelt med differensierte råd på munnbind for fullvaksinerte i Norge?

– Vi har noen differensierte råd for fullvaksinerte og kan ikke utelukke at det kommer flere, men hvilke som eventuelt kommer vet vi per i dag ikke, sier FHI-toppen.

FERDIG VAKSINERT: Fullvaksinerte og beskyttede får noen unntak fra reglene på blant annet reise. Men ute blant folk er det uendrede råd og regler for vaksinerte, på råd og regler om avstand, hygiene og bruk av munnbind. Foto: Marit Hommedal

Store deler av USA på munnbind-nivå

Det var i mai at anbefalingene til amerikanske CDC endret seg, så fullvaksinerte kunne legge igjen munnbindet hjemme.

Så snudde de altså på tirsdag.

Nå anbefaler de alle å bruke munnbind i områder med over 50 smittede per 100.000 innbyggere siste syv dager, eller områder med mer enn åtte prosent positive tester, skriver New York Times.

66 prosent av amerikanske counties er på dette nivået, ifølge siste tall fra CDC.

CDC tok til orde for at lærere, ansatte, elever og besøkende i skoler bør bruke munnbind, uavhengig av vaksinasjonstaus.

Smittetrykket i Norge er lavt, sammenlignet med USA. Onsdag kveld lå Norge på 55,4 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, mens USA lå på 204,9.